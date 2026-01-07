Введите ваш ник на сайте
  • Клубу РПЛ не дают деньги на трансферы, Гончаренко вернулся к работе, новый тренер «Челси» и другие новости

Клубу РПЛ не дают деньги на трансферы, Гончаренко вернулся к работе, новый тренер «Челси» и другие новости

7 января, 01:19

Гончаренко возглавил сборную после 12 лет работы в РПЛ

«Локомотив» заинтересовался игроком «Шальке»

«Челси» утвердил нового главного тренера

Названа сумма, которую «Зенит» запросил у «Палмейраса» за Нино

Появился первый претендент на спартаковца Бонгонда

Клубу РПЛ не дают деньги на новых игроков

Новые детали переговоров ЦСКА и «Локо» по Баринову

Форвард «Фенербахче» отказался от 2,3 миллиона в год в ЦСКА

«Манчестер Юнайтед» связывался с двумя бывшими тренерами

Определились все четвертьфинальные пары Кубка Африки

Главные новости
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
2
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
ВидеоИгроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
06:20
4
Алонсо одним словом описал поражение «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании
06:11
1
«Зенит» и ЦСКА обменялись игроками, «ПСЖ» и «Барса» борются за россиянина, зарплата Карседо, «Реал» уступил в Эль Класико и другие новости
00:55
Баринов пройдет медосмотр с «Локомотивом»
10:28
Реакция Куртуа на поражение от «Барселоны»
09:56
«Барселона» отметила успех своего игрока, вернувшегося после психологических проблем
09:36
«Барселона» приблизилась к «Реалу» по числу выигранных трофеев
08:58
Флик прокомментировал победу «Барселоны» над «Реалом» в Суперкубке Испании
06:37
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Серия А. «Интер» и «Наполи» обменялись голами (2:2), у Мактоминея дубль, Конте удалили
00:43
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
Суперкубок Испании. «Барселона» обыграла «Реал» благодаря дублю Рафиньи (3:2) и взяла трофей в 16-й раз
00:04
10
Видео«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
2
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
5
ФотоФанат из России пронес флаг «Факела» на Эль Класико
Вчера, 23:15
1
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ВидеоЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
ФотоБалотелли подписал контракт с новым клубом – он занимает последнее место в своей лиге
Вчера, 22:03
2
