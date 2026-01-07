Суперкубок Испании. «Барселона» стала первым финалистом, уничтожив «Атлетик»

«Барселона» разгромила «Атлетик» в 1/2 финала Суперкубка Испании.

Каталонцы отправили в ворота соперника пять безответных мячей – четыре из них до перерыва.

У Фермина Лопеса и Руни Барджи по 1+2, Рафинья оформил 2+1.

Соперником «Барсы» в финале будет победитель мадридского дерби. «Реал» и «Атлетико» встретятся в четверг.