Суперкубок Испании. «Барселона» стала первым финалистом, уничтожив «Атлетик»

«Барселона» разгромила «Атлетик» в 1/2 финала Суперкубка Испании.
Каталонцы отправили в ворота соперника пять безответных мячей – четыре из них до перерыва.
У Фермина Лопеса и Руни Барджи по 1+2, Рафинья оформил 2+1.
Соперником «Барсы» в финале будет победитель мадридского дерби. «Реал» и «Атлетико» встретятся в четверг.
Суперкубок Испании. 1/2 финала
Барселона - Атлетик - 5:0 (4:0)
Голы: 1:0 - Ф. Торрес, 22; 2:0 - Ф. Лопес, 30; 3:0 - Р. Барджи, 34; 4:0 - Рафинья, 38; 5:0 - Рафинья, 52.
Источник: «Бомбардир»