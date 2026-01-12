Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал финал Суперкубка Испании с «Реалом» (3:2).

Он рассказал, что глава «Мадрида» Флорентино Перес поздравил его с победой.

– Наша команда играет в великолепный футбол. Это был прекрасный финал.

Мы большая семья. Игроки молоды, и то сочетание футболистов, которым мы обладаем... результат говорит сам за себя. Ханси и его штаб великолепно работают, они архитекторы этого успеха. Мы бы хотели повторить достижения прошлого сезона и даже превзойти.

В финале «Барселона» – «Реал» не бывает фаворитов, пусть даже мы и были в чуть лучшей форме. Мы не сдавались и оправились от того, что соперник сравнял счет. Мы нервничали, но в финале это ожидаемо. Мне понравилось то, как сложился финал. Он прошел в равной борьбе и получился увлекательным.

– Флорентино поздравил вас?

– Да, по окончании матча. Мы поприветствовали друг друга перед игрой, а после нее он поздравил меня. Если бы матч завершился по-другому, я бы сделал то же самое [что и Перес].