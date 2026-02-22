Кордоба рассказал о срыве трансфера в «Зенит»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, почему не состоялся его переход в «Зенит», который интересовался им в сезоне-2024/25.

«Все мы понимаем, что значит «Зенит» для этой лиги. Мне предлагали очень высокую зарплату, бонусы и прочее. Но президент клуба [Сергей Галицкий] приложил большие усилия, чтобы я остался здесь.

Я всегда буду благодарен ему и всему руководству за то отношение, которое я получил от руководства, от всего тренерского штаба. Оно было невероятным, и именно поэтому я остался. И я очень им благодарен», – сказал Кордоба в фильме «Краснодар». Путь к чемпионству».