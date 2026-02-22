Спартаковец Ву рассказал о прогрессе в изучении русского языка

Защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал об изучении русского языка.

– Ты сказал про изучение русского. Это достойно уважения. Откуда такое желание?

– Я думаю, что это важная вещь – учить язык, когда ты приезжаешь в новую страну. Русский язык очень сложный, поэтому на первых порах я стараюсь хотя бы понимать, что мне говорят. Говорить на русском сложнее, чем понимать его. Я слушаю тренеров, журналистов, и постепенно начинаю понимать, что мне говорят, это помогает.

– Каков прогресс в изучении? Что можешь сказать на русском?

– На самом деле, не такой большой. Я был на Кубке Африки, поэтому было не так много времени изучать язык. Затем отдыхал с моей семьей. Но как я и сказал, я уже понимаю многие вещи, но именно говорить и выражать свои мысли для меня пока все еще сложно. Но я понял ваш вопрос (смеется).

– Ты занимаешься с репетитором или самостоятельно изучаешь язык?

– Да, с репетитором. Во время обычного недельного цикла занимаюсь четыре раза в неделю, если у нас две игры в неделю, то три.