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  • Спартаковец Ву рассказал о прогрессе в изучении русского языка

Спартаковец Ву рассказал о прогрессе в изучении русского языка

22 февраля, 10:43
4

Защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал об изучении русского языка.

– Ты сказал про изучение русского. Это достойно уважения. Откуда такое желание?

– Я думаю, что это важная вещь – учить язык, когда ты приезжаешь в новую страну. Русский язык очень сложный, поэтому на первых порах я стараюсь хотя бы понимать, что мне говорят. Говорить на русском сложнее, чем понимать его. Я слушаю тренеров, журналистов, и постепенно начинаю понимать, что мне говорят, это помогает.

– Каков прогресс в изучении? Что можешь сказать на русском?

– На самом деле, не такой большой. Я был на Кубке Африки, поэтому было не так много времени изучать язык. Затем отдыхал с моей семьей. Но как я и сказал, я уже понимаю многие вещи, но именно говорить и выражать свои мысли для меня пока все еще сложно. Но я понял ваш вопрос (смеется).

– Ты занимаешься с репетитором или самостоятельно изучаешь язык?

– Да, с репетитором. Во время обычного недельного цикла занимаюсь четыре раза в неделю, если у нас две игры в неделю, то три.

  • Игрок в декабре-январе участвовал в Кубке Африки, поэтому отпуска у Ву было меньше.
  • В сезоне РПЛ у Ву 8 матчей.
  • «Спартак» сейчас на сборе в ОАЭ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ву Кристофер
Комментарии (4)
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oyabun
1771751029
Достойно уважения!
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VVM1964
1771752269
Предпочёл бы прогресс в игре!... Защита слабовата у Спартака - даже вчера в товарнике это было периодически заметно!(...
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k611
1771765710
Молодец. Не каждый легионер старается выучить русский язык.
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zigbert
1771768836
Прямо с места и в карьер.
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