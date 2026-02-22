У клуба Первой лиги сорвался переход экс-спартаковца Мелешина

«Урал» в последний день работы трансферного окна хотел приобрести форварда Павла Мелешина у «Сочи».
Клуб Первой лиги был готов заплаатить 100-120 миллионов рублей, но сочинцы наотрез отказались продавать нападающего.
В клубе РПЛ рассчитывают на этого воспитанника «Спартака».
Мелешин долго восстанавливался после разрыва крестов 20 апреля прошлого года в матче с «Аланией». На тот момент он был лучшим бомбардиром ФНЛ (11 голов в 18 матчах). В «Сочи» в игрока верят и ждут, когда он снова поможет клубу.
- В этом сезоне 21-летний футболист еще не играл в официальных матчах.
- Срок контракта Мелешина с «Сочи» рассчитан до середины 2028 года.