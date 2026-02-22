Крупные победы «Спартака» и «Зенита», покер Глушакова, скорая отставка в РПЛ, поражение «Реала» и другие новости

Зидан договорился с новой командой.
Престианни сообщил УЕФА, как именно оскорбил Винисиуса.
В регионе с двумя клубами РПЛ грядет смена губернатора.
Стало известно, когда «Крылья Советов» уволят Адиева.
Сборная России вручила медаль Евро-2008 игроку, не выступавшему на турнире.
Белорусский футбол начал интеграцию в российский.
Быстров впервые объяснил, почему отказал «Ливерпулю».
Кержаков впервые рассказал, как ради «Зенита» отказал «Ливерпулю».
Товарищеский матч. «Спартак» устроил погром «Ростову» (5:2) в ОАЭ.
«Зенит» может лишиться еще одного легионера.
Товарищеский матч. ЦСКА с помощью Баринова победил «Локомотив» в ОАЭ (3:2).
Товарищеский матч. «Зенит» разобрался с «Динамо» в ОАЭ (5:0), Соболев забил.
Месси летом может вернуться в «Барселону».
Кержаков вспомнил, как его пытался купить «Спартак».
Аленичев чувствительно унизил Мостового.
Примера. «Реал» неожиданно уступил в Памплоне (1:2).
Глушаков оформил покер за «Спартак».