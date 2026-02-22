Крупные победы «Спартака» и «Зенита», покер Глушакова, скорая отставка в РПЛ, поражение «Реала» и другие новости

Зидан договорился с новой командой.

Престианни сообщил УЕФА, как именно оскорбил Винисиуса.

В регионе с двумя клубами РПЛ грядет смена губернатора.

Стало известно, когда «Крылья Советов» уволят Адиева.

Сборная России вручила медаль Евро-2008 игроку, не выступавшему на турнире.

Белорусский футбол начал интеграцию в российский.

Быстров впервые объяснил, почему отказал «Ливерпулю».

Кержаков впервые рассказал, как ради «Зенита» отказал «Ливерпулю».

Товарищеский матч. «Спартак» устроил погром «Ростову» (5:2) в ОАЭ.

«Зенит» может лишиться еще одного легионера.

Товарищеский матч. ЦСКА с помощью Баринова победил «Локомотив» в ОАЭ (3:2).

Товарищеский матч. «Зенит» разобрался с «Динамо» в ОАЭ (5:0), Соболев забил.

Месси летом может вернуться в «Барселону».

Кержаков вспомнил, как его пытался купить «Спартак».

Аленичев чувствительно унизил Мостового.

Примера. «Реал» неожиданно уступил в Памплоне (1:2).

Глушаков оформил покер за «Спартак».