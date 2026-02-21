Стало известно, когда «Крылья Советов» уволят Адиева

Главного тренера «Крыльев Советов» Магомеда Адиева вскоре уволят.

«В «Крыльях» рулит «Солидарность»: что бы ни случилось на политической арене, ключевые позиции в клубе будут назначены банком.

Судьба гендиректора Джабраилова (летом) и тренера Адиева (апрель-май) предрешена, а председателя совдира на волоске. Сейчас бенефициар основного спонсора и кредитора самарцев ищет кандидатов на все должности, а значит он де-факто и будет принимать все решения по «Крыльям» в обозримом будущем», – написал источник.