В регионе с двумя клубами РПЛ грядет смена губернатора

В Самарской области вскоре поменяют губернатора.
Место Вячеслава Федорищева должен занять глава «АВТОВАЗа» Максим Соколов.
«Назначение может быть официально утверждено в срок от нескольких дней до пары недель.
Как бы то ни было, эта перестановка не должна повлиять на «Крылья Советов», где управление планируют сохранить за титульным спонсором (банк «Солидарность»)» – написал источник.
- Соколов ранее был министром транспорта.
- Федорищев в должности с 2024 года.
- В 2024 году он сделал громкое заявление о долге «Крыльев Советов» судьям.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова