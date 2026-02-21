Введите ваш ник на сайте
В регионе с двумя клубами РПЛ грядет смена губернатора

Вчера, 12:09
10

В Самарской области вскоре поменяют губернатора.

Место Вячеслава Федорищева должен занять глава «АВТОВАЗа» Максим Соколов.

«Назначение может быть официально утверждено в срок от нескольких дней до пары недель.

Как бы то ни было, эта перестановка не должна повлиять на «Крылья Советов», где управление планируют сохранить за титульным спонсором (банк «Солидарность»)» – написал источник.

  • Соколов ранее был министром транспорта.
  • Федорищев в должности с 2024 года.
  • В 2024 году он сделал громкое заявление о долге «Крыльев Советов» судьям.

Еще по теме:
Стало известно, почему сорвался обмен игроками между «Локо» и «Крыльями»
Раскрыто местонахождение Сутормина, которого «Крылья Советов» хотели выгнать 3
«Крылья Советов» купили аргентинского защитника
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Акрон
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1771665739
Я же говорил, что этот убогий мальчонка долго не продержится. Ему и районный город доверить опасно.
Ответить
рылы
1771666199
уволеннах! сработало обратно. кто понял - тот понял) гы-гы!
Ответить
рылы
1771666852
это мундро соколовское сперва был неплох. превратил питер в детройт, затащив к нам ниссан, тойоту, gm, хёндай и т.д. они построили свои заводы в спб, и всё было хорошо: новые рабочие места, машины дешевле, чем из-за рубежа. как министр транспорта - хз, но раз его понизили до главы автоваза - работал не очень. сейчас он считается за гниду, раз даже сраная гранта продаётся за лям, при этом опустошённая, без кондея, магнитолы, абс и т.д. и ещё клянчит деньги на поддержку отечественного автопрома. и вот эту пёсью гниду собираются назначить губернатором. соболезную самаре.
Ответить
acor94
1771667806
Можно, а зачем?
Ответить
Айболид
1771667968
Гаспромфсёкупил .
Ответить
Fju-2
1771669311
Помню во времена Жирковых глав регионов сами жители выбирали.
Ответить
boris63
1771674108
А почему нынешний до сих пор на свободе?
Ответить
ScarlettOgusania
1771675980
Федорищеву можно доверить только картошку копать, а не губернаторство в Самаре, правильно сделали, что его турнули оттуда...
Ответить
FWSPM
1771707766
после закрытия уголовного дела о коррупции в судействе я не удивлен
Ответить
