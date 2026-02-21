В регионе с двумя клубами РПЛ грядет смена губернатора

В Самарской области вскоре поменяют губернатора.

Место Вячеслава Федорищева должен занять глава «АВТОВАЗа» Максим Соколов.

«Назначение может быть официально утверждено в срок от нескольких дней до пары недель.

Как бы то ни было, эта перестановка не должна повлиять на «Крылья Советов», где управление планируют сохранить за титульным спонсором (банк «Солидарность»)» – написал источник.