Глушенков назвал футбольную столицу России

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга.

– Как вам Питер?

– Классный город, особенно летом, когда солнце светит. Но зимой серо: просыпаешься – темно, тренируешься – темно. В центр города езжу только если надо. Больше на Крестовском острове нахожусь. Москва объемнее, но там в центр тоже не катался из-за пробок.

– Часто обсуждают футбольную столицу России – для вас это какой город?

– На это будут разные мнения. Пускай будет Петербург.