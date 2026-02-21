Введите ваш ник на сайте
Глушенков назвал футбольную столицу России

Вчера, 09:25
6

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга.

– Как вам Питер?

– Классный город, особенно летом, когда солнце светит. Но зимой серо: просыпаешься – темно, тренируешься – темно. В центр города езжу только если надо. Больше на Крестовском острове нахожусь. Москва объемнее, но там в центр тоже не катался из-за пробок.

– Часто обсуждают футбольную столицу России – для вас это какой город?

– На это будут разные мнения. Пускай будет Петербург.

  • 26-летний Глушенков проводит 2-й сезон в «Зените».
  • Его статистика: 47 матчей, 21 гол, 12 ассистов.
  • Ранее Максим выступал за «Спартак».

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1771655600
просыпаешься – темно, тренируешься – темно ... так зима , продолжительность светового дня сокращается .
Ответить
рылы
1771656113
"москва объёмнее". ага. москва тупо плотнее и выше - а у нас соблюдали петровский закон, по которому нельзя строить дома выше зимнего дворца (щас, конечно, уже большой болт на это положили). до 2012 питер по площади был больше москвы в полтора раза, а потом присоединили "новую москву" - так что москва стала крупнейшим городом. правда, недавно из-за таких же махинаций её внезапно обогнал то ли саратов, то ли что-то такое похожее, не помню уже.
Ответить
...уефан
1771659218
..."Пускай будет Петербург", пока я в Зените...
Ответить
FWSPM
1771659821
где я там и столица скромно сказал глушков
Ответить
Plyash
1771667327
" Интервьюнёр и интервьюнируемый "......Проще сказать --тупой и ещё тупее .
Ответить
Fibercore
1771684197
Краснодар - футбольная столица России! Во-первых, лучший стадион страны! Во-вторых, самая высокая заполняемость трибун, что говорит об интересе жителей к футболу. В-третьих, крупная футьольная Академия. В-четвёртых, местный клуб Краснодар выщывает симпатии у большинства болельщиков других команд. В-пятых, клуб стабильно борется за призовую тройку ЧР, и успешно выступал в Ек (когда они были).
Ответить
