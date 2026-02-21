Глушенков назвал футбольную столицу России

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга.
– Как вам Питер?
– Классный город, особенно летом, когда солнце светит. Но зимой серо: просыпаешься – темно, тренируешься – темно. В центр города езжу только если надо. Больше на Крестовском острове нахожусь. Москва объемнее, но там в центр тоже не катался из-за пробок.
– Часто обсуждают футбольную столицу России – для вас это какой город?
– На это будут разные мнения. Пускай будет Петербург.
- 26-летний Глушенков проводит 2-й сезон в «Зените».
- Его статистика: 47 матчей, 21 гол, 12 ассистов.
- Ранее Максим выступал за «Спартак».
Источник: «РБ Спорт»