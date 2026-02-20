Введите ваш ник на сайте
Орлова уличили в том, что он «ерунду несет»

20 февраля, 18:47
27

Бывший тренер «Спартака» Геннадий Морозов не согласился с Геннадием Орловым, что Петербург – родина отечественного футбола.

«Орлов глубоко ошибается, что Санкт-Петербург – родина отечественного футбола. Я о нeм даже говорить не хочу. Наверное, говорит просто за свой город, либо уже к старости близок. Я Орлова знаю очень давно, много с ним общался, это порядочный человек, но сейчас такую ерунду несeт. Бред у него пошeл.

В Москве есть ЦСКА, «Спартак», «Динамо». Этот «Зенит» даже знать не знали раньше. Там команды-то не было, мы им по пять штук забивали в Питере. Ну и, какой «Зенит»?» – сказал Морозов.

  • Самый титулованный клуб России – «Спартак».
  • Однако в последние годы «Зенит» выиграл 6 подряд титулов РПЛ.
  • Сейчас команда проводит 100-й сезон.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1771604292
...питерский аксакал за день наговорил столько, что теперь неделю можно читать реакции на его абракадабры...
Ответить
Mirak92
1771605664
Ок, где воспитаники питерские?
Ответить
NewLife
1771607840
Вот что ответил ИИ: Футбол в России впервые появился в Санкт-Петербурге — Санкт-Петербург. Именно там в конце XIX века проживали и работали британские моряки и торговцы, которые и привезли игру. Первый официально зафиксированный футбольный матч в России состоялся 24 октября 1897 года в Санкт-Петербурге. Позже футбол начал активно распространяться в Москва и других крупных городах страны.
Ответить
Cleaner
1771607909
Санкт-Петербург – родина отечественных болот. А вот футболом там и не пахло никогда.
Ответить
Desma
1771609823
" Геннадий Морозов не согласился с Геннадием Орловым, что Петербург – родина отечественного футбола." Завтра Гена скажет, что родина отечественного футбола - Мухосранск и чё? Мнение оно такое, его вправе говорить даже Шарикову.
Ответить
Айболид
1771615638
Вот Морозов то как раз ерунду то и несёт . 12 октября 1897 года на плацу Кадетского корпуса в Петербурге состоялся первый официальный футбольный матч . В 1897-м году ЦСКА со Спартаком в Москве были ? "Там команды-то не было, мы им по пять штук забивали в Питере." Если там команды не было , кому ж вы пять штук забивали ? И при чём тут Зенит ? В С-Петербурге ещё до Зенита команды существовали . Господа из Москвы на фоне своей неприязни к городу на Неве и команде Зенит ,совсем уж берега потеряли . Ещё на деда "баллоны катит". Мне параллельно в каком населённом пункте России вервые стали играть в футбол . Если признают , что это было в Твери ,Одессе или напр.Архангельске - ради бога . Только вот сдаётся мне ,что некоторые индивиды находят в подобных фактах лишь овод для глумления над своими оппонентами . Ужасно стыдо за тех ,кто не стесняясьв средствах хейтит Зенит и великолепный город на брегах Невы .
Ответить
Интерес
1771616311
Да в нынешнем Санкт-Петрограде Ленинградской области мода на старение всего и вся,по части исторических экскурсов.Университет постарел,клуб-за ним.И только Миллер молодеет.
Ответить
subbotaspartak
1771647569
...Ну и, какой «Зенит»?»... "Любой Зенит" - Орлов.
Ответить
subbotaspartak
1771647678
Официально у них сейчас столетие, москвичи уже отметили, официально. И чё?
Ответить
Прокс
1771650918
За то сейчас дел мороз по 7 вытаскиваете и ты тоже из зада!!!
Ответить
  • Читайте нас: 