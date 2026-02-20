Орлова уличили в том, что он «ерунду несет»

Бывший тренер «Спартака» Геннадий Морозов не согласился с Геннадием Орловым, что Петербург – родина отечественного футбола.

«Орлов глубоко ошибается, что Санкт-Петербург – родина отечественного футбола. Я о нeм даже говорить не хочу. Наверное, говорит просто за свой город, либо уже к старости близок. Я Орлова знаю очень давно, много с ним общался, это порядочный человек, но сейчас такую ерунду несeт. Бред у него пошeл.

В Москве есть ЦСКА, «Спартак», «Динамо». Этот «Зенит» даже знать не знали раньше. Там команды-то не было, мы им по пять штук забивали в Питере. Ну и, какой «Зенит»?» – сказал Морозов.