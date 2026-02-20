Введите ваш ник на сайте
Стало известно, зачем «Краснодару» понадобился Боселли

20 февраля, 13:41
2

Комментатор Геннадий Орлов сообщил цель трансфера Хуана Боселли из «Пари НН» в «Краснодар».

«Мне задают вопрос: «А зачем «Краснодар» взял Боселли, он же с фланга не может играть». А ему и не надо с фланга. Он будет менять Джона Кордобу. Тот после травмы ещe не вышел, его могут и удалить, и всe такое. Подмена ему нужна. Боселли как раз будет в этой позиции.

Почему к нему такое отношение? Он же лучше всех был в «Пари НН»: и по технике, и по пониманию игры. Футболист индивидуально силeн», – сказал Орлов на «Радио Зенит».

  • 11 февраля уругвайца выкупили у «Пари НН» за 60+30 миллионов рублей.
  • С новичком подписали контракт до лета 2028 года.
  • В этом сезоне 26-летний Боселли забил 10 голов в 20 матчах.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уругвай. Примера Краснодар Боселли Хуан Орлов Геннадий
Комментарии (2)
Бумбраш
1771591066
Давно понятно,чтобы генич свой лысый череп ломал и "разбирался" в тонкостях трансфера)
Ответить
Император 1
1771595179
А то все не знали
Ответить
