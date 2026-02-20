Стало известно, зачем «Краснодару» понадобился Боселли

Комментатор Геннадий Орлов сообщил цель трансфера Хуана Боселли из «Пари НН» в «Краснодар».

«Мне задают вопрос: «А зачем «Краснодар» взял Боселли, он же с фланга не может играть». А ему и не надо с фланга. Он будет менять Джона Кордобу. Тот после травмы ещe не вышел, его могут и удалить, и всe такое. Подмена ему нужна. Боселли как раз будет в этой позиции.

Почему к нему такое отношение? Он же лучше всех был в «Пари НН»: и по технике, и по пониманию игры. Футболист индивидуально силeн», – сказал Орлов на «Радио Зенит».