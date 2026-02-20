Стало известно, зачем «Краснодару» понадобился Боселли

Комментатор Геннадий Орлов сообщил цель трансфера Хуана Боселли из «Пари НН» в «Краснодар».
«Мне задают вопрос: «А зачем «Краснодар» взял Боселли, он же с фланга не может играть». А ему и не надо с фланга. Он будет менять Джона Кордобу. Тот после травмы ещe не вышел, его могут и удалить, и всe такое. Подмена ему нужна. Боселли как раз будет в этой позиции.
Почему к нему такое отношение? Он же лучше всех был в «Пари НН»: и по технике, и по пониманию игры. Футболист индивидуально силeн», – сказал Орлов на «Радио Зенит».
- 11 февраля уругвайца выкупили у «Пари НН» за 60+30 миллионов рублей.
- С новичком подписали контракт до лета 2028 года.
- В этом сезоне 26-летний Боселли забил 10 голов в 20 матчах.
Источник: «Чемпионат»