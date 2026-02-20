Батраков – в европейском топе по важному показателю

Алексей Батраков, полузащитник «Локомотива», стал лидером рейтинга CIES среди атакующих хавбеков Европы до 21 года вне топ-5 лиг по голевым действиям на 90 минут.
По данным Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory), опубликованным в X, 20-летний футболист в среднем набирает 0,92 результативного действия (гол+пас) за 90 минут.
Второе место в списке занял Эрмин Махмич, полузащитник чешского «Слована», с показателем 0,84.
- В этом сезоне Батраков сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.
- Контракт игрока с «Локомотивом» действует до лета 2029 года.
- Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 25 млн евро.
Источник: «Бомбардир»