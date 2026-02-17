Сильянов сказал, есть ли у Батракова звездная болезнь

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов высказался о полузащитнике команды Алексее Батракове.

– Ты близкий друг Батракова. Он тебе говорил, что устал от разговоров про Европу?

– Он не зацикливается на этом. Если будет суперпредложение, то он его примет. Спокойно работает, тренируется. Такого, что нужно уехать несмотря ни на что, нет.

– Говорят, что в жизни он скромный. Это помогает?

– 100%. Когда ты хороший человек за пределами футбольного поля, то и в игре у тебя будет всe получаться. Он в этом плане суперчеловек. Если я что‑то у него попрошу, он всегда поможет, аналогично это работает и в обратную сторону. Нет такого, что он откажет в помощи. Всегда сделает всe, что в его силах. Никогда не замечал, чтобы он поймал звездную болезнь. Такой же простой парень, ничего не изменилось.

– Какой чемпионат ему подойдет в Европе?

– Либо Италия, либо Испания. В Испании более техничный футбол, через пас. Это тот футбол, который ему подходит. Но он и побороться может, поэтому Италия тоже подойдет.