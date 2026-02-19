Введите ваш ник на сайте
Орлов поставил точку в вопросе, где родина российского футбола

19 февраля, 20:33
38

Комментатор Геннадий Орлов убежден, что российский футбол зародился в Петербурге.

«В Санкт-Петербурге родился [отечественный] футбол. По всем историческим данным, именно из нашего города пошeл [футбол]. И первый чемпионат города был у нас. Я помню, когда было 100-летие футбола, это был 1997 год, приехала вся Москва, и Симонян.

Поэтому у нас родина футбола. Санкт-Петербург – это родина отечественного футбола. И никуда от этого не деться», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

  • Самый титулованный клуб России – «Спартак».
  • Однако в последние годы «Зенит» выиграл 6 подряд титулов РПЛ.
  • Сейчас команда проводит 100-й сезон.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (38)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1771525427
Надо сказать . что ГСО пошутил и родина футбола - Спартак . А то ведь не уснут .
Ответить
рылы
1771526353
помню, здесь был лютый срач на сотню комментов. хряки от БЕШЕНСТВА визжали как резанные, когда осознали, что футбол в стране вовсе не в тарасятнике зародился, и не в 15 веке - а в питере) факты такие: первый клуб в стране - КЛС (клуб любителей спорта, спб, 1896). чемпионат города проводился с 1901 года - в москве с 1909. чтобы заявиться на олимпиаду, нужно было создать официальный футбольный орган, представляющий страну. в 1912 представители региональных футбольных союзов, включая московский, были приглашены в питер, посидели в ресторане вена, бухнули как следует и приняли устав, тем самым учредив рфс.
Ответить
шахта Заполярная
1771526994
Опять бухой.
Ответить
IVANRUS777
1771531408
Ага такая же, как Васюки шахматная столица мира...Нью-Васюки.
Ответить
FCSpartakM
1771532941
Да пусть. Бумжи настолько в комплексах, что приписывают себе все , что угодно. От популярности до зарождения. По факту в футбол играли еще за 20 лет до первого оф.матча. Причем тут *****, хз.
Ответить
VVM1964
1771536606
А может и балтийское море кто-то выкопал - надо разобраться, что появилось раньше Питер или море, море или Питер!)))...
Ответить
odessakmv
1771554467
в этом возрасте просто пить опасно, а если еще и, как Орлов, не закусывать....
Ответить
Бумбраш
1771561466
Ну раз Геннадий Орлов убежден,кто спорить то будет...главный зиноглор всея Руси
Ответить
Бумбраш
1771561611
Ещё в Питере зародился хоккей (как с мячом,так и с шайбой и на траве),борьба,лыжи,биатлон,а как сильны были питерские керлингисты))))
Ответить
Прокс
1771565469
Главное не Москва-Швея!!!
Ответить
