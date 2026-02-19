Орлов поставил точку в вопросе, где родина российского футбола

Комментатор Геннадий Орлов убежден, что российский футбол зародился в Петербурге.

«В Санкт-Петербурге родился [отечественный] футбол. По всем историческим данным, именно из нашего города пошeл [футбол]. И первый чемпионат города был у нас. Я помню, когда было 100-летие футбола, это был 1997 год, приехала вся Москва, и Симонян.

Поэтому у нас родина футбола. Санкт-Петербург – это родина отечественного футбола. И никуда от этого не деться», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».