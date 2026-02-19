«Зенит» интересуется полузащитником «Сочи»

«Зенит» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Сочи» Константину Кравцову.
Тренерский штаб южан во главе с Игорем Осинькиным сделает ставку на этого хавбека при возобновлении сезона.
«Кравцов подлечился и будет 1-м номером на этой позиции. За ним внимательно следит «Зенит», но «Сочи» как дом для него, и парень хочет помочь «барсам» сохраниться в РПЛ», – написал журналист Иван Карпов.
- 23-летний Кравцов провел за «Сочи» в этом сезоне 12 матчей.
- Хавбек – воспитанник «Зенита». В 2022 году «Сочи» приобрел Кравцова у петербуржцев за 835 тысяч евро без учета бонусов.
- Срок его контракта с южанами рассчитан до 30 июня 2026 года.