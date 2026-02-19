«Зенит» интересуется полузащитником «Сочи»

«Зенит» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Сочи» Константину Кравцову.

Тренерский штаб южан во главе с Игорем Осинькиным сделает ставку на этого хавбека при возобновлении сезона.

«Кравцов подлечился и будет 1-м номером на этой позиции. За ним внимательно следит «Зенит», но «Сочи» как дом для него, и парень хочет помочь «барсам» сохраниться в РПЛ», – написал журналист Иван Карпов.