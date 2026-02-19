Защиту «Спартака» назвали полупроходным двором

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о проблемных позициях в составе команды.

«У «Спартака» сейчас в составе дыр достаточно. В защите у них полупроходной двор. Вроде бы они что-то пытаются что-то с этим делать. Но я сейчас бы вообще особо денег не тратил, потому что в пятeрку «Спартак» всe равно попадeт», – сказал Заварзин.