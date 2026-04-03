Сафонов допустил результативную ошибку во втором матче подряд

В эти минуты проходит матч 28-го тура чемпионата Франции – «ПСЖ» против «Тулузы». В основу попал вратарь хозяев Матвей Сафонов.

На 27-й минуте парижане пропустили. Российский голкипер не смог зафиксировать мяч после подачи углового.

Таким образом, Сафонов допустил результативную ошибку во второй встрече подряд. Неделю назад была ошибка в товарищеском матче Россия – Никарагуа (3:1).