Сафонов допустил результативную ошибку во втором матче подряд

В эти минуты проходит матч 28-го тура чемпионата Франции – «ПСЖ» против «Тулузы». В основу попал вратарь хозяев Матвей Сафонов.
На 27-й минуте парижане пропустили. Российский голкипер не смог зафиксировать мяч после подачи углового.
Таким образом, Сафонов допустил результативную ошибку во второй встрече подряд. Неделю назад была ошибка в товарищеском матче Россия – Никарагуа (3:1).
- Матвей проводит второй сезон в «ПСЖ».
- Он отыграл в стартовом составе 12 матчей подряд, беспрерывно выходя на поле с 28 января.
- Всего на счету Сафонова 14 сухих матчей из 33.
- Российский голкипер – действующий победитель Лиги чемпионов.
- «ПСЖ» продолжает защиту титула ЛЧ.
Источник: «Бомбардир»