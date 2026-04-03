Головин раскрыл, сколько миллионов рублей потратил на инвентарь в Counter-Strike

Полузащитник «Монако» Александр Головин сообщил, сколько денег потратил на игру Counter-Strike.

– Инвентарь Counter-Strike не продал?

– Пока оставил. Было падение рынка стоимости скинов, но сейчас вроде опять все нормально. Ждем, когда все взлетит (смеется). На самом деле, я в любом случае в плюсе. Я покупал все это очень давно, с того момента у меня все только приумножилось. Но продавать не хочу – без скинов мне гораздо скучнее играть.

– Знаешь, сколько сейчас стоит твой инвентарь в Counter-Strike?

– Не заходил полгода туда, но в последний раз было около 6 миллионов рублей.