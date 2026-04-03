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  • Головин раскрыл, сколько миллионов рублей потратил на инвентарь в Counter-Strike

Головин раскрыл, сколько миллионов рублей потратил на инвентарь в Counter-Strike

3 апреля, 23:41

Полузащитник «Монако» Александр Головин сообщил, сколько денег потратил на игру Counter-Strike.

– Инвентарь Counter-Strike не продал?

– Пока оставил. Было падение рынка стоимости скинов, но сейчас вроде опять все нормально. Ждем, когда все взлетит (смеется). На самом деле, я в любом случае в плюсе. Я покупал все это очень давно, с того момента у меня все только приумножилось. Но продавать не хочу – без скинов мне гораздо скучнее играть.

– Знаешь, сколько сейчас стоит твой инвентарь в Counter-Strike?

– Не заходил полгода туда, но в последний раз было около 6 миллионов рублей.

  • Российский хавбек в «Монако» с 2018 года.
  • Он забил 38 голов и сделал 46 ассистов в 262 матчах.
  • В конце мая Головину исполнится 30 лет.
  • Его контракт с монегасками действует до 30 июня 2029-го.
  • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Головин Александр
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