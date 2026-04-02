Головин поставил крест на шансах уехать в топ-клуб

Полузащитник «Монако» Александр Головин перестал верить, что уедет в более статусный клуб.
– В интервью Нобелю Арустамяну ты рассказал, что есть команды, куда бы пошел без каких-либо раздумий. Ты все еще веришь, что уедешь в топ-клуб?
– Честно, не знаю. Сейчас уже практически нет. Потому что мне уже не 25 лет хотя бы. Сейчас шансов стало еще меньше, чем когда я говорил об этом Нобелю. Но теоретические, конечно, остаются.
– О чьем-то интересе в последнее время слышал?
– Нет, последние года два, наверное, не слышал.
– Два года назад ты провел отличный сезон, по итогам которого даже в символическую сборную Лиги 1 попал. Не думал: «Если не сейчас, то когда?».
– Нет. Если будет, то будет, нет – так нет.
- Российский хавбек в «Монако» с 2018 года.
- Он забил 38 голов и сделал 46 ассистов в 262 матчах.
- В конце мая Головину исполнится 30 лет.
- Его контракт с монегасками действует до 30 июня 2029-го.
- Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»