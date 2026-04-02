Головин поставил крест на шансах уехать в топ-клуб

Полузащитник «Монако» Александр Головин перестал верить, что уедет в более статусный клуб.

– В интервью Нобелю Арустамяну ты рассказал, что есть команды, куда бы пошел без каких-либо раздумий. Ты все еще веришь, что уедешь в топ-клуб?

– Честно, не знаю. Сейчас уже практически нет. Потому что мне уже не 25 лет хотя бы. Сейчас шансов стало еще меньше, чем когда я говорил об этом Нобелю. Но теоретические, конечно, остаются.

– О чьем-то интересе в последнее время слышал?

– Нет, последние года два, наверное, не слышал.

– Два года назад ты провел отличный сезон, по итогам которого даже в символическую сборную Лиги 1 попал. Не думал: «Если не сейчас, то когда?».

– Нет. Если будет, то будет, нет – так нет.