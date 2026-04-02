Головин ответил на вопрос о бестрофейной карьере в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своем отношении к отсутствию титулов в составе монегасков.

– Тебе будет грустно уходить из «Монако» без трофея?

– Я бы так не сказал. Нет такого, что я сплю и мечтаю о трофее. Конечно, хочу, потому что за столько времени нам так и не удавалось взять его. Но я осознаю, что, пока есть «ПСЖ», сделать это очень сложно.

В последних семи матчах мы играем так, как хотим, – добиваемся результата. Но, может быть, обоймы не хватает на весь сезон. А «ПСЖ» на каком-то отрезке, где у нас спад, продолжает играть так же.

– «Лилль» же взял золото.

– Да, я помню этот сезон. Там и мы были очень близко. Третьими, кажется, закончили.

– Тебе близка позиция Карпина по трофеям? Он не считает это ключевым в футболе.

– Я никогда не мыслил такими категориями. Не ставил себе цель играть в футбол для трофеев.

Выигрывать – круто. Это лучше, чем проигрывать, но отсутствие громких достижений с «Монако» точно не проблема.