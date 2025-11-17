Введите ваш ник на сайте
Сафонов впервые высказался о голевой ошибке в матче Россия – Перу

Сегодня, 17:31
4

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями после выступления за сборную России.

  • Голкипер допустил результативную ошибку в товарищеском матче с Перу (1:1).
  • Алекс Валера сравнял счет на 82-й минуте.
  • Он пробил с дальней дистанции, застав врасплох Сафонова.

«Всем привет! Просыпаюсь потихоньку после матча сборной. Честно говоря, пару дней был в печали 🙂

Пропускаешь такие голы – и сразу понимаешь, что можешь лучше. И должен лучше. За доверие в сборной я правда очень благодарен, поэтому особенно неприятно показывать не лучшую игру 🙃

Сейчас самое время немного перезагрузиться, восстановиться и подзарядиться на остаток сезона – он продлится примерно до двадцатых чисел декабря 🤝🏻 Завтра – путь во Францию», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.

Агент оценил спрос на Сафонова в Европе 1
Корнеев назвал сильнейшего вратаря России – это не Сафонов 2
Лещук дал совет Сафонову 2
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Товарищеские матчи. Сборные Франция. Лига 1 ПСЖ Перу Россия Сафонов Матвей
trener7
1763391987
Ты это. Не ной.
Ответить
АЛЕКС 58
1763392877
Всю игру спал,и только проснулся перед дорогой. Приедешь и снова спать на лавочке в ПСЖ
Ответить
Феликс Михайлов
1763393148
Мотя, не надо оправдываться, ты полюбому лучший. По крайней мере по регалиям.
Ответить
...уефан
1763393482
...как раз, конкретно об ошибке и её причине, он ничего не сказал. Намямлил, какой-то лирики...
Ответить
