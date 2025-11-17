Сафонов впервые высказался о голевой ошибке в матче Россия – Перу

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями после выступления за сборную России.
- Голкипер допустил результативную ошибку в товарищеском матче с Перу (1:1).
- Алекс Валера сравнял счет на 82-й минуте.
- Он пробил с дальней дистанции, застав врасплох Сафонова.
«Всем привет! Просыпаюсь потихоньку после матча сборной. Честно говоря, пару дней был в печали 🙂
Пропускаешь такие голы – и сразу понимаешь, что можешь лучше. И должен лучше. За доверие в сборной я правда очень благодарен, поэтому особенно неприятно показывать не лучшую игру 🙃
Сейчас самое время немного перезагрузиться, восстановиться и подзарядиться на остаток сезона – он продлится примерно до двадцатых чисел декабря 🤝🏻 Завтра – путь во Францию», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова