В РФС высказались о роли США в вопросе возвращения российского футбола

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о роли США в вопросе возвращения российских команд к международным турнирам.

– Велика ли роль США в вопросе возвращения российского футбола на международную арену?

– Решение о нашем возвращении все же находится в компетенции ФИФА и УЕФА.