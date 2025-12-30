В РФС высказались о роли США в вопросе возвращения российского футбола

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о роли США в вопросе возвращения российских команд к международным турнирам.
– Велика ли роль США в вопросе возвращения российского футбола на международную арену?
– Решение о нашем возвращении все же находится в компетенции ФИФА и УЕФА.
- Российские команды отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Клубы из РФ пропустили четыре сезона еврокубков, сборная была исключена из отбора на ЧМ-2022, пропустила Евро-2024, квалификацию на ЧМ-2026 и два розыгрыша Лиги наций.
Источник: «Спорт-Экспресс»