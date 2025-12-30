Введите ваш ник на сайте
В РФС высказались о роли США в вопросе возвращения российского футбола

Сегодня, 08:50
1

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о роли США в вопросе возвращения российских команд к международным турнирам.

– Велика ли роль США в вопросе возвращения российского футбола на международную арену?

– Решение о нашем возвращении все же находится в компетенции ФИФА и УЕФА.

  • Российские команды отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Клубы из РФ пропустили четыре сезона еврокубков, сборная была исключена из отбора на ЧМ-2022, пропустила Евро-2024, квалификацию на ЧМ-2026 и два розыгрыша Лиги наций.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
alp
1767088349
не гони. США тут решает, что решит фифа и уефа.
