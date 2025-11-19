Сборная России сделала заявление о посещаемости матчей команды в 2025 году

Домашние товарищеские матчи сборной России в 2025 году посетило почти четверть миллиона человек.
Всего она провела на своем поле 8 игр.
«247 935 болельщиков поддерживали сборную России на стадионах в 2025 году.
В среднем каждый из восьми домашних встреч нашей команды посетили 30 991 зрителя.
Спасибо каждому! Сильные вместе», – говорится в сообщении телеграм-канала национальной команды.
- Также в этом году сборная России 2 раза играла в гостях – с Беларусью и Катаром.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.