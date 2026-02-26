Введите ваш ник на сайте
Стал известен инициатор отставки Карпина из «Динамо»

26 февраля, 09:01
12

Опубликована важная деталь ноябрьского увольнения из «Динамо» главного тренера Валерия Карпина. Инициатором стал член совета директоров московского клуба Сергей Степашин.

«Именно недовольство Степашина результатами команды привело к тому, что Карпин покинул «Динамо».

Хотя незадолго до этого для него в клубе были созданы максимально благоприятные условия, в частности, свой пост оставил председатель совета директоров Дмитрий Гафин, чьи взгляды с главным тренером не совпадали», – написал источник.

  • Карпин проработал в «Динамо» пять месяцев. Его на посту главного тренера москвичей заменил Ролан Гусев, входивший в тренерский штаб.
  • Валерий Карпин сейчас возглавляет только сборную России. Она отстранена от международного футбола и проводит только товарищеские встречи. Ближайшая состоится в марте.
  • «Динамо» занимает в турнирной таблице чемпионата России десятое место. Команда возобновит сезон 1 марта домашним матчем против самарских «Крыльев Советов».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1772090696
Команда Динамо возобновит сезон 28 февраля ПРОИГРЫШЕМ в домашнем матче против самарских Крыльев Советов! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
DOCTOR PENALTY
1772093744
Глупый ход "Слова офицера". ((
Ответить
Интерес
1772095556
Пришёл из ставки сигнал к отставке, Степашин с Хрюшиным сказали :"Есть!!!". И пошли в ресторан покушать...
Ответить
crf57
1772109726
Оказывается СТЕПАШИН тренирует Динамо!
Ответить
алдан2014
1772149729
Понты Валеры не работают на старого мента
Ответить
neim
1772170174
Жалко, что этого не было сделано раньше !
Ответить
Вячеслав Леердамский
1772176383
Гинер или Галицкий были бы в сто крат полезнее Степашина. Гусев, это лучше чем Карпин, но гораздо хуже чем Шварц или Личка.
Ответить
Burtaze
1772182232
Зачем Личку прогнали, лучший тренер в Динамо последние десятилетия..
Ответить
