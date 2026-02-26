Стал известен инициатор отставки Карпина из «Динамо»

Опубликована важная деталь ноябрьского увольнения из «Динамо» главного тренера Валерия Карпина. Инициатором стал член совета директоров московского клуба Сергей Степашин.
«Именно недовольство Степашина результатами команды привело к тому, что Карпин покинул «Динамо».
Хотя незадолго до этого для него в клубе были созданы максимально благоприятные условия, в частности, свой пост оставил председатель совета директоров Дмитрий Гафин, чьи взгляды с главным тренером не совпадали», – написал источник.
- Карпин проработал в «Динамо» пять месяцев. Его на посту главного тренера москвичей заменил Ролан Гусев, входивший в тренерский штаб.
- Валерий Карпин сейчас возглавляет только сборную России. Она отстранена от международного футбола и проводит только товарищеские встречи. Ближайшая состоится в марте.
- «Динамо» занимает в турнирной таблице чемпионата России десятое место. Команда возобновит сезон 1 марта домашним матчем против самарских «Крыльев Советов».
Источник: «Спорт-Экспресс»