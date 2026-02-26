Стал известен инициатор отставки Карпина из «Динамо»

Опубликована важная деталь ноябрьского увольнения из «Динамо» главного тренера Валерия Карпина. Инициатором стал член совета директоров московского клуба Сергей Степашин.

«Именно недовольство Степашина результатами команды привело к тому, что Карпин покинул «Динамо».

Хотя незадолго до этого для него в клубе были созданы максимально благоприятные условия, в частности, свой пост оставил председатель совета директоров Дмитрий Гафин, чьи взгляды с главным тренером не совпадали», – написал источник.