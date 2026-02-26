«Газпром» наложил серьезное ограничение на «Зенит»

Изменилась система финансовых взаимоотношений между «Зенитом» и титульным спонсором клуба – «Газпромом».
Изменения коснулись личных решений главы «Газпрома» Алексея Миллера.
«Если клубу очень нужен был какой-либо дорогостоящий футболист сверх бюджета, только Миллер мог дать согласие на кредитование с целью привлечения дополнительных средств. В 2026 году эта практика отменена», – написал источник.
- Глава «Газпрома» Алексей Миллер с детства болеет за клуб, регулярно посещает домашние матчи. Его нередко показывают во время трансляций, аплодирующим забитым голам.
- «Зенит» остается самым богатым клубом РПЛ. Кроме того, петербуржцы – лидеры по средней посещаемости.
- Петербургский клуб, проводящий 100-й сезон, занимает второе место в РПЛ. Выше идет «Краснодар», опережающий оппонента на одно очко.
- Зенитовцы проводили зимние сборы в Катаре и ОАЭ, где играли в том числе матчи с соперниками из РПЛ.
- Сезон РПЛ возобновится завтра, 27 февраля. «Зенит» примет «Балтику» Андрея Талалаева, занимающую в таблице чемпионата России пятое место.
Источник: «Спорт-Экспресс»