«Газпром» наложил серьезное ограничение на «Зенит»

26 февраля, 08:16
14

Изменилась система финансовых взаимоотношений между «Зенитом» и титульным спонсором клуба – «Газпромом».

Изменения коснулись личных решений главы «Газпрома» Алексея Миллера.

«Если клубу очень нужен был какой-либо дорогостоящий футболист сверх бюджета, только Миллер мог дать согласие на кредитование с целью привлечения дополнительных средств. В 2026 году эта практика отменена», – написал источник.

  • Глава «Газпрома» Алексей Миллер с детства болеет за клуб, регулярно посещает домашние матчи. Его нередко показывают во время трансляций, аплодирующим забитым голам.
  • «Зенит» остается самым богатым клубом РПЛ. Кроме того, петербуржцы – лидеры по средней посещаемости.
  • Петербургский клуб, проводящий 100-й сезон, занимает второе место в РПЛ. Выше идет «Краснодар», опережающий оппонента на одно очко.
  • Зенитовцы проводили зимние сборы в Катаре и ОАЭ, где играли в том числе матчи с соперниками из РПЛ.
  • Сезон РПЛ возобновится завтра, 27 февраля. «Зенит» примет «Балтику» Андрея Талалаева, занимающую в таблице чемпионата России пятое место.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (14)
СильныйМозг
1772084263
Теперь, еще и уборщица должна дать согласие.
Ответить
acor94
1772089725
Наоборот, сняли ограничения. Теперь можем кредитоваться без мюллера, нам его согласие не нужно.
Ответить
Дубина
1772090607
Без айболита и рыла согласия не будя((((
Ответить
Good_win_ФКСМ
1772090647
ну все... Алешенька устал давать свои кровные, снова местных бабулек начнут доить под новых бразильских цыганчат...
Ответить
Интерес
1772095328
И что,теперь Костя самолично всё решает? Что взамен? Чушь какая-то...
Ответить
Коста008
1772098459
Мне кажется ключевое здесь не то, что "Миллер решал", а "согласие на кредитование" - скрыто между строк, теперь, возможно, от Зенита требуют оперировать собственными источниками при оформлении трансферов. Это укладывается и в текущую трансферную компанию - с денег от продажи Жерсона купили Джон Джона и покрыли комиссионные и агентские по Дурану, лишнего в этот раз не привлекали. Может я ошибаюсь, но с учетом оптимизации затрат Газпрома, такое решение было бы логичным
Ответить
FWSPM
1772136361
вот это поворот.. и кто же тот человек который осмелился запретить дяде леше тратить десятки млн евро из бюджета гаспрема на новых папуасов??
Ответить
evgevg13
1772162681
Посмотрим, куда кривая выведет...
Ответить
Kollljan
1772165818
Теперь не Миллер единолично будет решать этот вопрос, а совет директоров. Только и всего.
Ответить
