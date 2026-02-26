«Газпром» наложил серьезное ограничение на «Зенит»

Изменилась система финансовых взаимоотношений между «Зенитом» и титульным спонсором клуба – «Газпромом».

Изменения коснулись личных решений главы «Газпрома» Алексея Миллера.

«Если клубу очень нужен был какой-либо дорогостоящий футболист сверх бюджета, только Миллер мог дать согласие на кредитование с целью привлечения дополнительных средств. В 2026 году эта практика отменена», – написал источник.