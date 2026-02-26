Григорян сравнил Дурана и Соболева

Российский тренер Александр Григорян высказался о переходе Джона Дурана из «Аль-Насра» в «Зенит».

Колумбийца арендовали за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.

Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.

В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

«Дуран однозначно выше Соболева по мастерству. Для нашего чемпионата это просто топовый нападающий.

Я считаю, что он должен выходить в стартовом составе «Зенита», иначе стоило ли его брать? До конца чемпионата остается всего 12 туров», – заявил Григорян.