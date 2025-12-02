Григорян назвал фаворита в матче «Краснодар» – ЦСКА

Российский тренер Александр Григорян высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА.
«В небольшой степени «Краснодар» можно назвать фаворитом матча с ЦСКА. Дело в том, что у них не бывает матчей, где выпадает хоть один игрок. У других команд выпадают один‑два игрока. Когда на большой дистанции у тебя никто не выпадает – к этому причастен главный тренер.
Мусаев развил менталитет победителей, идею перманентной мотивации. Это качество может в команде сохранять только главный тренер», – сказал Григорян.
- Игра состоится 7 декабря в Краснодаре и начнется в 19:00 мск.
- «Быки» занимают 1-е место в РПЛ с 37 очками после 17 туров, ЦСКА идет 2-м с 36 баллами.
Источник: «Матч ТВ»