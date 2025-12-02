Григорян назвал фаворита в матче «Краснодар» – ЦСКА

Российский тренер Александр Григорян высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА.

«В небольшой степени «Краснодар» можно назвать фаворитом матча с ЦСКА. Дело в том, что у них не бывает матчей, где выпадает хоть один игрок. У других команд выпадают один‑два игрока. Когда на большой дистанции у тебя никто не выпадает – к этому причастен главный тренер.

Мусаев развил менталитет победителей, идею перманентной мотивации. Это качество может в команде сохранять только главный тренер», – сказал Григорян.