Комментарий ЦСКА по судейству в матче с «Краснодаром»

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по работе арбитров на матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:3).

В поле судил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

ЦСКА по ходу матча остался в меньшинстве после удаления Мойзеса.

Москвичи ушли на зимний перерыв на 4-м месте.

«Конечно, мы не можем быть довольны судейством в матче с «Краснодаром». Мы написали об этом в ЭСК. Считаем, что судейская бригада не уделяла достаточного внимания провокационным действиям отдельных игроков «Краснодара». Незамеченным остался и удар локтем в лицо Глебову, но при этом была вынесена вторая желтая Мойзесу в обычном верховом единоборстве. Все эти эпизоды, включающие удаление, не могли не повлиять на исход встречи.

Мы понимаем, что матч получился сложным для арбитров, и не готовы списывать на судейство наше поражение. Первая часть сезона завершена, мы принимаем результат игры и уходим со своими планами на зимний перерыв. Но все же считаем принципиально важным озвучить наше недовольство», – сказал глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо.