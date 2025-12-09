Введите ваш ник на сайте
Комментарий ЦСКА по судейству в матче с «Краснодаром»

Вчера, 22:25
2

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по работе арбитров на матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:3).

  • В поле судил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
  • ЦСКА по ходу матча остался в меньшинстве после удаления Мойзеса.
  • Москвичи ушли на зимний перерыв на 4-м месте.

«Конечно, мы не можем быть довольны судейством в матче с «Краснодаром». Мы написали об этом в ЭСК. Считаем, что судейская бригада не уделяла достаточного внимания провокационным действиям отдельных игроков «Краснодара». Незамеченным остался и удар локтем в лицо Глебову, но при этом была вынесена вторая желтая Мойзесу в обычном верховом единоборстве. Все эти эпизоды, включающие удаление, не могли не повлиять на исход встречи.

Мы понимаем, что матч получился сложным для арбитров, и не готовы списывать на судейство наше поражение. Первая часть сезона завершена, мы принимаем результат игры и уходим со своими планами на зимний перерыв. Но все же считаем принципиально важным озвучить наше недовольство», – сказал глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1765310021
я только кусочек матча видел, не знаю, что там произошло - но кони явно в БЕШЕНСТВЕ, раз строчат комментарии, что уж пусть лучше зенит станет чемпионом, чем эти ГОПНИКИ из краснодара. не, а в натуре - чё там было-то, раз для коней краснодар теперь враг номер 1, даже хряков опередили?
Ответить
Интерес
1765310432
Да хватит уже...Лучше разберитесь, кто оптом мусора впопыхах набрал?
Ответить
Все новости
18+
