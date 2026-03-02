Болельщики «Зенита» недовольны игрой бразильца

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» устроило опрос насчет игры латераля Густаво Мантуана в матче 19-го тура чемпионата России против «Балтики» (1:0).
Большинство реакций на игру Мантуана – негативные.
- Густаво в «Зените» с лета 2022 года. Сначала он был арендован у бразильского «Коринтианса», а летом 2023 года был выкуплен за 2 миллиона евро.
- За почти четыре года в Санкт-Петербурге 24-летний бразилец провел за сине-бело-голубых 128 встреч, отметился 18 забитыми мячами и 17 результативными передачами.
- Правый защитник стоит 5 миллионов евро.
- Завтра, 3 марта, «Зенит» вновь встретится с «Балтикой» в кубковом матче – в гостях. Проигравший закончит путь за трофеем.
- В чемпионате России «Зенит» занимает второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»