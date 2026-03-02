Введите ваш ник на сайте
Болельщики «Зенита» недовольны игрой бразильца

2 марта, 10:51
28

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» устроило опрос насчет игры латераля Густаво Мантуана в матче 19-го тура чемпионата России против «Балтики» (1:0).

Большинство реакций на игру Мантуана – негативные.

  • Густаво в «Зените» с лета 2022 года. Сначала он был арендован у бразильского «Коринтианса», а летом 2023 года был выкуплен за 2 миллиона евро.
  • За почти четыре года в Санкт-Петербурге 24-летний бразилец провел за сине-бело-голубых 128 встреч, отметился 18 забитыми мячами и 17 результативными передачами.
  • Правый защитник стоит 5 миллионов евро.
  • Завтра, 3 марта, «Зенит» вновь встретится с «Балтикой» в кубковом матче – в гостях. Проигравший закончит путь за трофеем.
  • В чемпионате России «Зенит» занимает второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 8 марта 2026 1
Экс-игрок «Зенита» объяснил, почему Семак останется в команде до 2030 года
Жена Семака отреагировала на слухи о разводе 4
Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Мантуан Густаво
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1772438744
дубиново-пингвиновый визг из окон "кафешки" ))))
Ответить
...уефан
1772439527
... шёл поиск крайнего, вышли на Мантуана...
Ответить
Artemka444
1772440735
Кафешка это дегенераты, кто их тут печатает???
Ответить
САДЫЧОК
1772441167
Это не болельщики - а Фуфломёты! Нет, чтобы говорить о бездарности физручеллы Семака и бездарного Соболева, они наезжают на Мантуана хорошего футболиста.
Ответить
Красногвардейчик
1772443017
Да ладно!!! По ныркам и симуляциям, даст фору самому Соболеву!!! Необходимый игрок
Ответить
Бумбраш
1772443370
Я же предупреждал,вот к чему привело чрезмерное потребление боярки,понесло ночлежку во все тяжкие
Ответить
СильныйМозг
1772443444
Еще немного и Семак, Джона Дурана в защиту поставит.
Ответить
Иван Петров 1986
1772444486
Это не кафешка, а приют бом...жей.
Ответить
САДЫЧОК
1772451628
Не тех цитируют и не о том говорят эти гопники. Семак Лжец обвинив Вендела, что тот не умеет читать и считать. Умеет! Об этом заявил Лунев, который хорошо знаком с Венделом
Ответить
Давид59
1772461812
Да, все видели, что он творит. Защищался неплохо, но бежит вперёд и не может ни навесить ни прострелить.
Ответить
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
2
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
13
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
10
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
109
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
8
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
17
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
4
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
ФотоБубнов проиграл спор Геничу
14:40
1
Обращение Мажича из-за судейства в 19-м туре РПЛ
14:11
3
В РФС прокомментировали назначение Булановым пенальти в ворота «Спартака»
13:51
3
ФотоСборная России и клубы РПЛ поздравили болельщиц с Международным женским днем
13:40
1
В ЭСК оценили удаление Вахании в игре с «Краснодаром» и пенальти в ворота «Рубина»
13:22
3
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
8
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
17
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
4
Решение ЭСК по отмене гола Дзюбы в ворота «Оренбурга»
12:18
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Решение ЭСК по отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита»
11:53
12
Экс-тренер «Спартака» – о команде: «Когда будут нормальные люди играть в обороне?»
11:47
4
В «Крыльях Советов» сказали, когда выплатят долг в 450 миллионов
11:38
Семак объяснил, почему оставил Барриоса в запасе на матч с «Оренбургом»
11:23
3
Реакция пресс-атташе «Балтики» на вопрос о прилете в закрытый аэропорт
11:16
1
Черданцев предложил заменить судей на топ-моделей
11:00
4
Где смотреть матч «Спартак» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:58
Где смотреть матч «Локомотив» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:56
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 8 марта 2026
10:51
2
ФотоКлуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
10:47
4
Тренер «Балтики» – о сравнении с «Ростовом»: «Мы так не играем»
10:26
5
Экс-инвестор «Черноморца»: «Мне до сих пор стыдно за «Спартак»
10:05
Тюкавин ответил на слова спартаковца Денисова о нем
09:48
1
Тренер «Пари НН» высказался о травме Олусегуна, которого унесли на носилках
09:39
Экс-игрок «Зенита» объяснил, почему Семак останется в команде до 2030 года
09:05
1
Экс-генсек РФС – о судействе в РПЛ: «Решено трактовать эпизод в зависимости от спонсоров играющих команд»
08:56
9
ФотоЖена Семака отреагировала на слухи о разводе
01:37
5
