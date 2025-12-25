«Оренбург» арендует парагвайского защитника

«Оренбург» возьмет в платную аренду левого защитника Алексиса Кантеро до конца сезона.
Клуб РПЛ по своему желанию сможет выкупить игрока у «Олимпии» за 1,3 миллиона долларов или будет обязан это сделаать, если игрок проведет более 60% матчей (от 45 минут на поле).
Футболист должен прилететь в Москву на медобследование в десятых числах января. Точная дата будет зависеть от сроков получения визы.
- 22-летний Кантеро в этом году провел за «Олимпию» 44 матча, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- Защитник вызывался в сборную Парагвая, но пока ни разу не сыграл за нее.