«Оренбург» арендует парагвайского защитника

«Оренбург» возьмет в платную аренду левого защитника Алексиса Кантеро до конца сезона.

Клуб РПЛ по своему желанию сможет выкупить игрока у «Олимпии» за 1,3 миллиона долларов или будет обязан это сделаать, если игрок проведет более 60% матчей (от 45 минут на поле).

Футболист должен прилететь в Москву на медобследование в десятых числах января. Точная дата будет зависеть от сроков получения визы.