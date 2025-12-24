В «Балтике» высказались о возможном уходе Талалаева из клуба

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался на тему возможного ухода главного тренера Андрея Талалаева.

– Как вы относитесь к слухам, что Андрей Талалаев может пойти куда‑то на повышение?

– Отношусь к этому как к слухам. Мы с Андреем Викторовичем почти каждый день на связи. Даже сейчас, когда он в отпуске. Обсуждаем постоянно жизнь клуба. Ничего кроме слухов в этой информации нет.