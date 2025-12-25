Сделка по обмену Гонду на Дивеева оказалась под угрозой срыва

«Зенит» может отказаться от обмена нападающего Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
Петербуржцев не устраивают условия, которые выставляют в московской команде. Последнее общение между клубами привело к паузе в переговорах. Однако в «Зените» надеялись закрыть сделку на этой неделе.
Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, не отпускавший Гонду летом, одобрил уход аргентинца и ждeт Дивеева в команде. Защитник является одной из приоритетных целей петербуржцев.
Ранее сообщалось, что ЦСКА решил включить Дивеева в сделку по Гонду после нескольких отказов «Зенита».
- 24-летний Гонду в этом сезоне провел 22 матча за «Зенит», забил 2 гола, сделал 2 асссиста.
- 26-летний Дивеев в текущем сезоне сыграл за ЦСКА в 19 встречах, отметился 3 голами.
Источник: Legalbet