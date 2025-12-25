Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сделка по обмену Гонду на Дивеева оказалась под угрозой срыва

Сделка по обмену Гонду на Дивеева оказалась под угрозой срыва

Сегодня, 10:57
3

«Зенит» может отказаться от обмена нападающего Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

Петербуржцев не устраивают условия, которые выставляют в московской команде. Последнее общение между клубами привело к паузе в переговорах. Однако в «Зените» надеялись закрыть сделку на этой неделе.

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, не отпускавший Гонду летом, одобрил уход аргентинца и ждeт Дивеева в команде. Защитник является одной из приоритетных целей петербуржцев.

Ранее сообщалось, что ЦСКА решил включить Дивеева в сделку по Гонду после нескольких отказов «Зенита».

  • 24-летний Гонду в этом сезоне провел 22 матча за «Зенит», забил 2 гола, сделал 2 асссиста.
  • 26-летний Дивеев в текущем сезоне сыграл за ЦСКА в 19 встречах, отметился 3 голами.

Еще по теме:
Аршавин сказал, кто выиграет от обмена Гонду на Дивеева 6
Ветеран ЦСКА высказался об уходе Дивеева в «Зенит»
Символическая сборная из игроков стран бывшего СССР
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Дивеев Игорь Гонду Лусиано
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1766649875
Слава Богу.
Ответить
Интерес
1766650233
Не могут договориться о проценте откатов.
Ответить
ilich55
1766650513
Интересно, кони хотели заполучить Гонду за просто так!? Бред какой-то....
Ответить
Главные новости
Расформированный клуб РПЛ будет возрожден
11:34
2
Сделка по обмену Гонду на Дивеева оказалась под угрозой срыва
10:57
3
Назван лидер РПЛ по созданным голевым моментам
10:45
6
Определен лучший вратарь в истории чемпионата России
10:38
4
Стала известна позиция «Спартака» по трансферу Ливая
10:16
4
Российский игрок МЛС: «Ждал, пока Месси массаж сделает, чтобы просто сфоткаться»
08:50
Ямаль рассказал о необычной привычке
08:28
1
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в «Зенит»
08:05
3
32-летний российский легионер хочет вернуться в сборную РФ
07:50
5
Мостовой возглавит московский клуб, схватка Хабиба и Златана, «Зенит» договорился об обмене Дивеева и другие новости
00:56
Все новости
Все новости
«Оренбург» арендует парагвайского защитника
11:46
ФотоУ Кержакова родился четвертый ребенок
11:23
«Локомотив» сделал заявление по Ненахову
10:29
Мостовой объяснил разницу между Абаскалем и предполагаемым новым тренером «Спартака» Карседо
10:20
Карпина признали разочарованием года в российском спорте
10:14
1
ФотоКлуб Первой лиги вернул вингера в ЦСКА
09:58
«Пари НН» предложил новый контракт лидеру команды
09:45
Стало известно, покинет ли «Ростов» один из легионеров
09:33
Фото«Динамо» подписало нападающего сборной Беларуси U19
09:20
Юран отреагировал на возможное назначение Карседо в «Спартак»
08:39
ФотоДавила надел форму «Зенита» с кубкового матча питерцев с ЦСКА
08:16
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в «Зенит»
08:05
2
Аршавин сказал, кто выиграет от обмена Гонду на Дивеева
00:28
6
Бубнов предсказал топ-6 по итогам сезона РПЛ
00:15
5
В «Балтике» высказались о возможном уходе Талалаева из клуба
Вчера, 23:55
1
Арустамян – о Станковиче: «Взрослый мужик не имеет права так говорить»
Вчера, 23:43
4
Аршавин оценил результаты «Зенита» в первой части РПЛ
Вчера, 23:34
1
ФотоБывший игрок ЦСКА выложил фото в футболке «Зенита»
Вчера, 23:25
2
Ветеран ЦСКА высказался об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 23:20
ФотоСимволическая сборная из игроков стран бывшего СССР
Вчера, 22:59
1
«Берега потерял, ты с ним рядом не стоишь»: Бубнов раскритиковал Дасаева за его слова про Сафонова
Вчера, 22:51
13
Реакция Канчельскиса на возможное назначение Карседо в «Спартак»
Вчера, 22:40
3
Определен лучший полузащитник в истории чемпионата России
Вчера, 22:22
5
Бубнов – о Гусеве: «Эта фигура никогда не будет главным тренером»
Вчера, 22:18
3
«Зенит» потребовал 40 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:52
6
Тарханов назвал тренера, которому стоит дать шанс в «Спартаке» вместо Карседо
Вчера, 21:39
2
«Все трое послали куда подальше»: названы имена тренеров, которых хотело «Динамо»
Вчера, 21:26
3
Экс-игрок сборной России рассказал, почему больше не ездит в Европу
Вчера, 21:14
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 