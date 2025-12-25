Сделка по обмену Гонду на Дивеева оказалась под угрозой срыва

«Зенит» может отказаться от обмена нападающего Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

Петербуржцев не устраивают условия, которые выставляют в московской команде. Последнее общение между клубами привело к паузе в переговорах. Однако в «Зените» надеялись закрыть сделку на этой неделе.

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, не отпускавший Гонду летом, одобрил уход аргентинца и ждeт Дивеева в команде. Защитник является одной из приоритетных целей петербуржцев.

Ранее сообщалось, что ЦСКА решил включить Дивеева в сделку по Гонду после нескольких отказов «Зенита».