Спартаковец Ву готов попробовать водку, но при одном условии

Защитник «Спартака» Кристофер Ву поделился впечатлениями от русской кухни.
– Успел познакомиться с русской кухней?
– Суп. Мне очень нравится борщ. Очень вкусно. Помню, когда жил в отеле, каждый день ел борщ.
Русскую водку не пробовал, ни разу в жизни не пил алкоголь, потому что я – профессиональный футболист.
У нас тяжелый график, в котором мы должны следить за своим телом и физической формой. Может быть, если выиграем Кубок, то попробую.
- 24-летний Ву присоединился к «Спартаку» в сентябре.
- Он поучаствовал в 13 матчах.
- Контракт камерунца с клубом рассчитан до 2029 года.
Источник: «Матч ТВ»