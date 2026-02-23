Спартаковец Ву готов попробовать водку, но при одном условии

Защитник «Спартака» Кристофер Ву поделился впечатлениями от русской кухни.

– Успел познакомиться с русской кухней?

– Суп. Мне очень нравится борщ. Очень вкусно. Помню, когда жил в отеле, каждый день ел борщ.

Русскую водку не пробовал, ни разу в жизни не пил алкоголь, потому что я – профессиональный футболист.

У нас тяжелый график, в котором мы должны следить за своим телом и физической формой. Может быть, если выиграем Кубок, то попробую.