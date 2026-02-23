Бубнов сказал, что ему не нравится в Аршавине

Футбольный эксперт Александр Бубнов охарактеризовал Андрея Аршавина.

«В целом он в футболе разбирается. Я уже об этом говорил, что он играл на неплохом уровне, хотя ничего за рубежом не выиграл.

На мой взгляд, он не являлся ведущим игроком «Арсенала», как многие преподносят. Он там больше подыгрывал.

И он даже не являлся лидером сборной России, когда он там играл и когда добивались результатов достаточно высоких.

Мне единственное не нравится – его манера, как он преподносит себя в средствах массовой информации», – сказал Бубнов.