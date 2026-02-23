Введите ваш ник на сайте
Юран помогает пенсионерам: «Очень сложно нашим старшим»

Вчера, 20:40
7

Российский тренер Сергей Юран признался, что иногда оказывает финансовую помощь неизвестным людям пожилого возраста.

– Недавно зашел в обычный продуктовый магазин, увидел цены на рыбу – это неподъемно для пенсионеров. Не говорю уже про икру – вообще космос какой-то. Осетрина, форель – все у нас в стране вылавливается, чем такие цены обусловлены-то?

Пенсионерам очень сложно обеспечить себя нормальными продуктами. Я вот иногда оплачиваю покупки за бабушек-дедушек, когда они на кассе не хотят брать продукты из-за высокой цены.

Пробивают колбасу, видят цену, отказываются – прошу взять за мой счет. Так что я все это своими глазами вижу, не просто так говорю.

– Какой должна быть пенсия в идеале?

– Средняя – тысяч 50, минимум. А то и больше. Мы же не должны забывать, что и обувь нужно менять, пальто, что-то еще прикупить. Не носить же одно и то же 10 лет.

Коммуналку оплатить уверенно, чтобы после этого хоть что-то осталось. На Черное море хотя бы раз в год съездить – не в гостиницу, но хоть комнатку арендовать.

Посчитаем билеты, остальные затраты – тут и говорить нечего. Сложно нашим старшим, очень сложно.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Юран Сергей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
c 7890
1771869695
Пенсионерам очень сложно обеспечить себя нормальными продуктами.==== За это Юрана иноагентом надо сделать..Гы гы "Это клевета на Россию. Владимир Владимирович он завсегда про народ думает.Об его благополучии, и штобы всего хватало.Особенно про пенсионеров.Пенсии на хлебушек достаточно.Пусть и без рыбы и мяса.Остальное на коммунальные и лекарства. И СВО для того, чтобы Донбасс сделать российским.После этого пенсии увеличют.Фашистов поубивать. Это проклятая Украина не дает Владимир Владимировичу пенсионерам пенсии увеличить. И Ната сволочная только мечтает чтобы пенсионерам пенсию уменьшить." ( сводная информация из интервью российских пенсионеров)
Ответить
Император 1
1771870150
Молодец
Ответить
FWSPM
1771873467
это он после турции...завербовали. точно вам говорю
Ответить
FFR
1771875400
Юран молодец, мыслит правильно.
Ответить
Нейтральный болельщик
1771875622
Юран тут молодец, старшим надо помогать, особенно если наше правительство не хочет им само обеспечить старость...
Ответить
