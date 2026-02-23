Юран помогает пенсионерам: «Очень сложно нашим старшим»

Российский тренер Сергей Юран признался, что иногда оказывает финансовую помощь неизвестным людям пожилого возраста.

– Недавно зашел в обычный продуктовый магазин, увидел цены на рыбу – это неподъемно для пенсионеров. Не говорю уже про икру – вообще космос какой-то. Осетрина, форель – все у нас в стране вылавливается, чем такие цены обусловлены-то?

Пенсионерам очень сложно обеспечить себя нормальными продуктами. Я вот иногда оплачиваю покупки за бабушек-дедушек, когда они на кассе не хотят брать продукты из-за высокой цены.

Пробивают колбасу, видят цену, отказываются – прошу взять за мой счет. Так что я все это своими глазами вижу, не просто так говорю.

– Какой должна быть пенсия в идеале?

– Средняя – тысяч 50, минимум. А то и больше. Мы же не должны забывать, что и обувь нужно менять, пальто, что-то еще прикупить. Не носить же одно и то же 10 лет.

Коммуналку оплатить уверенно, чтобы после этого хоть что-то осталось. На Черное море хотя бы раз в год съездить – не в гостиницу, но хоть комнатку арендовать.

Посчитаем билеты, остальные затраты – тут и говорить нечего. Сложно нашим старшим, очень сложно.