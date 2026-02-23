Введите ваш ник на сайте
Юран объяснил, почему не смотрел Олимпиаду

Вчера, 17:36
2

Тренер Сергей Юран не смотрел завершившиеся Олимпийские игры.

– В РПЛ все еще пауза, футбола не так много – смотрели Олимпиаду?

– Нет, мне неинтересно. Когда наша сборная едет в полном составе с флагом, формой и гимном – другое дело. А смотреть на нейтральных спортсменов у меня желания не было.

– Лучше не ехать, чем ехать в нейтральном статусе?

– Не сказал бы так. К ребятам у меня вопросов нет, они все правильно сделали. Я понимаю их как бывший профессиональный спортсмен. Ты же для чего-то полжизни тренировался, отдавал всего себя. Ты все время готовишься на пределе возможностей ради международных соревнований. Это мечта всей жизни – выиграть Олимпиаду, стать призером. Так что они молодцы, что воспользовались шансом.

Просто мне неинтересно смотреть, когда нет настоящей команды. Ощущения другие как у зрителя. Олимпиаду в Сочи я смотрел с удовольствием, было великолепно – флаг, гимн, вся атрибутика. Все это символизировало нашу страну, отражало наши традиции.

  • Накануне состоялось закрытие Олимпиады.
  • У России только одна медаль – в качестве нейтрального спортсмена ее взял ски-альпинист Никита Филиппов (серебро).
  • Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2030 году во Французских Альпах.

Еще по теме:
Юран – о возвращении в РПЛ: «В ближайшие 2-3 тура может появиться много свободных мест» 1
Юран ответил на предложение включить Мостового в свой штаб 2
Экс-игрок 6 российских клубов возглавил «Серик» после Юрана
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Юран Сергей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1771857814
я смотрел кусками что-то. очень понравился новый вид спорта, который приняли: ски-альпинизм, там даже русский серебро взял. ну и кёрлинг: вообще пофиг, кто там играет - но тактика и действия никого не оставят равнодушным. в общем, мне всё понравилось, за исключением того, что наших там практически не было.
Ответить
Garrincha58
1771863438
А на что или кого там смотреть? как нас отстранили я вообще зимний спорт не смотрю даже не знаю кто там на что способен и кто фаворит в биатлоне лыжах да и раньше то не особо заморачивался у меня интерес только к горным лыжам там я всех знаю смотрю его уже 25 лет мне это интересно. Раньше хоккей любил сейчас наши лучшие уезжают в НХЛ там радуют своей игрой америкосов к нам приезжают второстепенные игрочишки смотреть не на что, а теперь ещё и сборной нет на ЧМ
Ответить
Главные новости
Срыв трансфера «Спартака», влияние Сафонова на состав сборной Франции, покровитель Семака в «Зените» и другие новости
02:00
Генич высмеял Слуцкого за слова о журналистах
01:47
3
Игрок «Бенфики» хочет подать в суд на Винисиуса и Мбаппе
01:38
1
Лапорта назвал клуб, предлагавший 250 миллионов за Ямаля
01:14
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» и поднялся в топ-4
00:57
2
Юран поностальгировал по СССР: «Цены не росли каждые полгода»
00:18
2
Участник ЧМ-2026 готов в июне сыграть со сборной России
Вчера, 23:53
1
Бубнов назвал человека, который помог Семаку возглавить «Зенит»
Вчера, 23:42
7
Пономарев: «Трамп – жесткий человек, а наше руководство сопли распускает»
Вчера, 23:36
39
Павлюченко ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»
Вчера, 23:29
Все новости
Бубнов определил потолок ЦСКА в РПЛ
01:19
Шнякин раскрыл очень важное качество новичка ЦСКА Рейса
01:06
1
Генич – о словах Глушенкова про новичков «Зенита»: «Какие-то вещи не стоило говорить»
00:32
Юран поностальгировал по СССР: «Цены не росли каждые полгода»
00:18
2
Бубнов назвал человека, который помог Семаку возглавить «Зенит»
Вчера, 23:42
7
Павлюченко ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»
Вчера, 23:29
Генич раскрыл детали общения с ЦСКА из-за слов о будущих травмах Глебова: «Не сказал бы, что полюбовно»
Вчера, 23:17
2
Семак – об опозданиях Вендела: «Подскажите мне, что делать»
Вчера, 23:00
6
Павлюченко: «Буду учить Соболева по девяткам бить»
Вчера, 22:43
2
Мостовой ответил на предложение войти в тренерский штаб Юрана
Вчера, 22:32
3
В ЦСКА рассказали, почему на футболке Гонду указано его имя вместо фамилии
Вчера, 21:59
11
Семак подробно высказался об аренде Дурана в «Зенит»
Вчера, 21:35
4
В «Спартаке» раскрыли диагноз травмированного Дмитриева
Вчера, 21:19
3
Бубнов определил самого дуркующего футболиста РПЛ
Вчера, 20:57
9
РФС в 1,5 раза увеличил поддержку сборных России
Вчера, 20:51
20
Юран помогает пенсионерам: «Очень сложно нашим старшим»
Вчера, 20:40
7
Спартаковец Ву готов попробовать водку, но при одном условии
Вчера, 20:30
4
Орлов объяснил, почему «Зенит» мало использует молодых футболистов
Вчера, 20:21
1
Юран – о росте цен в России: «Аж глаза на лоб лезут»
Вчера, 19:56
12
Быстров ответил, какая российская команда первой выиграет Лигу чемпионов
Вчера, 19:48
1
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал конфликт с Геничем из-за слов о будущих травмах Глебова
Вчера, 19:36
2
Агкацев собирался уйти из «Краснодара»: «Были даже определенные договоренности»
Вчера, 19:24
4
Бубнов сказал, что ему не нравится в Аршавине
Вчера, 19:17
8
Самедов назвал лучшего российского игрока
Вчера, 18:59
19-летний белорус отказал «Спартаку»
Вчера, 18:47
2
Агент прокомментировал интерес к Кисляку из Бразилии
Вчера, 17:56
3
Юран объяснил, почему не смотрел Олимпиаду
Вчера, 17:36
2
Милонов очертил круг футболистов, чей праздник не 23 февраля, а 8 марта
Вчера, 17:10
8
