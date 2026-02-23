Сперцян одним словом описал реакцию игроков «Краснодара» на онкологию Галицкого

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян вспомнил, как команда узнала об онкологии у президента Сергея Галицкого.

«Его долгое время не было здесь, на базе. Конечно, мы начали задавать вопросы, спрашивать, что случилось. В один момент нам сказали. Был шок. Внутри, с ребятами, мы, конечно, обсуждали и молились.

Дай бог, чтобы… У этого человека всe должно быть хорошо. То, что он для нас сделал… Я бы сказал, это отец для нас», – сказал Сперцян в фильме «Краснодар». Путь к чемпионству».