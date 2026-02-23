Эмоции Мостового от олимпийского хоккейного финала

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от олимпийского хоккейного финала.

Сборная США в главном матче Олимпиады победила в овертайме Канаду (2:1).

Американцы взяли золото Игр в мужском хоккее впервые с 1980 года.

Россию до турнира не допустили.

«Фантастика! Я, конечно, болел за канадцев, но впечатление получил огромное от хоккея. Со многими товарищами уже успели обсудить: все в восторге, просто космический уровень показали!

Горечь от того, что канадцы не выиграли, присутствует. Но эмоции были безумные! Поэтому еще раз: фантастика! Но жаль, что наших не было», – сказал Мостовой.