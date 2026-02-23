Введите ваш ник на сайте
Эмоции Мостового от олимпийского хоккейного финала

Сегодня, 11:00
5

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от олимпийского хоккейного финала.

  • Сборная США в главном матче Олимпиады победила в овертайме Канаду (2:1).
  • Американцы взяли золото Игр в мужском хоккее впервые с 1980 года.
  • Россию до турнира не допустили.

«Фантастика! Я, конечно, болел за канадцев, но впечатление получил огромное от хоккея. Со многими товарищами уже успели обсудить: все в восторге, просто космический уровень показали!

Горечь от того, что канадцы не выиграли, присутствует. Но эмоции были безумные! Поэтому еще раз: фантастика! Но жаль, что наших не было», – сказал Мостовой.

Источник: «Советский спорт»
Мостовой Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1771835370
Если бы Мостовой тренировал Канаду))) Они б точно взяли золото
Ответить
Император 1
1771835752
Правильно иди в хоккей
Ответить
subbotaspartak
1771837495
Это быль, а фантастика то, что без наших...
Ответить
