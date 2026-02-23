Защитник ЦСКА обращается к Акинфееву по отчеству

Кирилл Данилов, защитник ЦСКА, рассказал о шутках от вратаря Игоря Акинфеева.

– Уже были фирменные шутки от Акинфеева в твой адрес?

– Да, иногда по-доброму подшучивает. Сказал: «Наконец-то здоровяк на стандартах появился» (улыбается). Я посмеялся. Очень круто, что играю с Игорем Владимировичем в одной команде.