Российский футбол обвинили в том, что он «насилует здравый смысл»

Журналист, спец по Первой лиге Сергей Ильев призвал вернуть российский футбол на систему «весна-осень».
«Вчера в Челнах выпал снежный покров высотой 20 см.
Так-то на стадионе в парке Гренада уже и рекламные борты установили. А с понедельника начнут вывозить снег.
Зимний футбол – русская забава.
Рестартовать 27 февраля при нашем климате – безумие. Кому это надо? Господа, не пора ли возвращаться на «весна – осень»? И не терять полтора месяца в июне и июле, насилуя здравый смысл», – написал Ильев.
- РПЛ, Первая лига по системе «осень-весна» проводятся с 2012 года.
- Она была введена при президенте РФС Сергее Фурсенко.
- Сейчас он в футболе не работает.
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева