Российский футбол обвинили в том, что он «насилует здравый смысл»

Журналист, спец по Первой лиге Сергей Ильев призвал вернуть российский футбол на систему «весна-осень».

«Вчера в Челнах выпал снежный покров высотой 20 см.

Так-то на стадионе в парке Гренада уже и рекламные борты установили. А с понедельника начнут вывозить снег.

Зимний футбол – русская забава.

Рестартовать 27 февраля при нашем климате – безумие. Кому это надо? Господа, не пора ли возвращаться на «весна – осень»? И не терять полтора месяца в июне и июле, насилуя здравый смысл», – написал Ильев.