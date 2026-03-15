  Мостовой объяснил, откуда у Талалаева возникла «звездулька»

Мостовой объяснил, откуда у Талалаева возникла «звездулька»

15 марта, 14:44
1

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев должен быть наказан за свои действия в матче с ЦСКА (1:0) в 21-м туре РПЛ.

«Конечно, Талалаев должен быть наказан. Это происходит уже не в первый раз. Есть такое понятие – звездная болезнь, вот у него именно она. Связана с тем, что [Талалаев] ничего и никогда не добивался, а тут «Балтика» идет хорошо, вот «звездулька» и возникла.

Беда в том, что после этой провокации могла и драка начаться, я такого [главного тренера ЦСКА Фабио] Челестини никогда не видел, как и многих других людей, они возмущены были, в шоке. Так он еще оправдываться начал – мол, а что такое?

Можно дать и один, и два, и пять матчей [дисквалификации] – для команды разницы не будет, недавно же Талалаев сидел на трибуне, а команда хорошо играла. Наказывать надо человека за его поступки», – сказал Мостовой.

  • В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
  • Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.
  • В конце декабря 2025 КДК РФС дисквалифицировал Талалаева на три матча РПЛ за демонстрацию неприличного жеста во время матча против «Спартака» (1:0). Игра с ЦСКА была для него первой после отбытия дисквалификации.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Талалаев Андрей Мостовой Александр
Комментарии (1)
Сергей-Куприянов-vkontakt
1773590799
Откуда у тебя Александр звездулька,объяснил бы.Языком только чешешь
