Мостовой объяснил, откуда у Талалаева возникла «звездулька»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев должен быть наказан за свои действия в матче с ЦСКА (1:0) в 21-м туре РПЛ.

«Конечно, Талалаев должен быть наказан. Это происходит уже не в первый раз. Есть такое понятие – звездная болезнь, вот у него именно она. Связана с тем, что [Талалаев] ничего и никогда не добивался, а тут «Балтика» идет хорошо, вот «звездулька» и возникла.

Беда в том, что после этой провокации могла и драка начаться, я такого [главного тренера ЦСКА Фабио] Челестини никогда не видел, как и многих других людей, они возмущены были, в шоке. Так он еще оправдываться начал – мол, а что такое?

Можно дать и один, и два, и пять матчей [дисквалификации] – для команды разницы не будет, недавно же Талалаев сидел на трибуне, а команда хорошо играла. Наказывать надо человека за его поступки», – сказал Мостовой.