Бубнов: «В очередной раз быдло-тренер Талалаев спровоцировал массовую драку»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в конце матча 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

«Прежде чем давать экспертную оценку об этом матче, нужно в двух словах сказать, что на футбольном поле происходило. Нужно говорить о другом, блин, что произошло в конце матча.

В очередной раз быдло-тренер Талалаев, который говорит, что во время матчей и после матча он неадекват и ему нужно как минимум два часа, чтобы отойти и осознать, что он делал, мало того, что он получил красную карточку за нарушение правил поведения тренера в технической зоне, так он спровоцировал массовую драку практически команда на команду. Спровоцировал удаление главного тренера ЦСКА.

Сам-то он автоматом уже получал, было всe ясно, как он только это и делал. Потом игра была остановлена минут на 10, хотя это уже было компенсированное время. Драка массовая фактически стенка на стенку с поля переместилась в подтрибунное помещение, и там она могла перерасти в такую драку, которую бы не видели зрители, которые на стадионе находились», – сказал Бубнов.