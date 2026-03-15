Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов: «В очередной раз быдло-тренер Талалаев спровоцировал массовую драку»

Бубнов: «В очередной раз быдло-тренер Талалаев спровоцировал массовую драку»

15 марта, 11:13
26

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в конце матча 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

«Прежде чем давать экспертную оценку об этом матче, нужно в двух словах сказать, что на футбольном поле происходило. Нужно говорить о другом, блин, что произошло в конце матча.

В очередной раз быдло-тренер Талалаев, который говорит, что во время матчей и после матча он неадекват и ему нужно как минимум два часа, чтобы отойти и осознать, что он делал, мало того, что он получил красную карточку за нарушение правил поведения тренера в технической зоне, так он спровоцировал массовую драку практически команда на команду. Спровоцировал удаление главного тренера ЦСКА.

Сам-то он автоматом уже получал, было всe ясно, как он только это и делал. Потом игра была остановлена минут на 10, хотя это уже было компенсированное время. Драка массовая фактически стенка на стенку с поля переместилась в подтрибунное помещение, и там она могла перерасти в такую драку, которую бы не видели зрители, которые на стадионе находились», – сказал Бубнов.

  • В концовке встречи Талалаев выбил мяч на трибуны, когда хавбек ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Игрок красно-синих толкнул Талалаева, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини говорил с тренером «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
  • Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.

Еще по теме:
Источник: телеграм-канал «Бубнов | Аналитика»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Талалаев Андрей Бубнов Александр
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Volrad777
1773563687
Так то он прав и за жест пора по 5 матчей дисквалификации давать
Ответить
Strige
1773563966
Убогий быдло комментатор, которому не хватило мозгов быть тренером опять выражает свое авторитетное мнение )))
Ответить
DMитрий
1773564238
Ну вы то друг друга стоити! Только Талалай заряжен сам на максималках и того же требует от своих футболистов, что и даёт плоды. А находится он по другую сторону этого "зеркала", на той, где гораздо сложнее, чем сидеть в комнатушке перед микрофоном и стебать прихикивая. Перегибает он палку или нет, - его дело, он за это расплачивается, но результат это на данном этапе приносит. Ж. Мауриньо тоже к примеру не ангелок и бывало не редко выдавал похожие перфомансы и ничего, топ клубы тренирует. Чего-то Бубен про него молчит, а там мировой уровень медийности.
Ответить
Cleaner
1773565307
Только БЫДЛОБОЛЕЛЬЩИКИ могут поддерживать БЫДЛОТРЕНЕРА Талалаева...((((((((((((((((((((((((( ПС: Талалаеву как минимум 10 матчей бана за такую ПРОВОКАЦИЮ. ГРЯЗЬ в футболе нам не нужна!!!
Ответить
САДЫЧОК
1773565629
Талаллаев рецидивист и должен матчей 5-10 пропустить.
Ответить
anatolich72
1773567002
Балтике тех поражение за организацию беспорядков и дискредитацию российских тренеров.
Ответить
DVOK68
1773570386
Талалай должОн ответить за свою неадекватность.Перед футбольным законом)
Ответить
Томик
1773574469
Массовую драку вообще то спровоцировал игрок цска, прибежавший и толкнувший тренера. И его, кстати, не удалили.
Ответить
odoon
1773635606
Не, Талалаев, конечно, культурой не блещет, но последний, кому кого-то другого стоит назвать быдлом, это Бубнов)
Ответить
Vitaga
1773697893
очень странно такие комментарии от Бубнова ))) кто бы что говорил - но Талалаев по сравнению с Бубновым профессор - интеллигент
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 