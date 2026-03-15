Обляков обратился к болельщикам ЦСКА после поражения от «Балтики»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался после матча 21-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:1).
«Всегда сложно что‑то говорить или писать после таких неудачных и тяжелых матчей. 😔
После них хочется закрыться от всех, остаться наедине с собой, разобраться, почему так происходит, и просто молча работать над собой.
Но у нас есть вы – наши болельщики. Мы слышим ваши эмоции, видим ваше разочарование и разделяем его. Спасибо, что остаетесь с нами даже после таких матчей.
Обещаем – мы сделаем все, чтобы исправиться, вернуть те эмоции, ради которых вы приходите на стадион и включаете трансляцию.❤️💙», – написал Обляков.
- Красно-синие проиграли 4-й матч подряд в РПЛ.
- В следующей встрече в чемпионате ЦСКА дома примет «Динамо Мх» 21 марта.
Источник: телеграм-канал Ивана Облякова