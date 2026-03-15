  • В «Балтике» отрицают, что Талалаев стал причиной конфликта в игре с ЦСКА

В «Балтике» отрицают, что Талалаев стал причиной конфликта в игре с ЦСКА

15 марта, 10:01
17

Руководитель пресс-службы «Балтики» Александр Строк прокомментировал стычку в матче с ЦСКА (1:0) в 21-м туре РПЛ.

«Вопросы в первую очередь задавать нужно не тренеру. Не тренер стал первопричиной этого конфликта», – сказал Строк.

  • В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
  • Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.

Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1773560882
Талалаев тот еще козлина!!!...(((
Ответить
Прокс
1773561401
Читаем между строк,хороший пресс-атташе!
Ответить
Бумбраш
1773561430
Рафик ниучём ни уиноват
Ответить
anatolich72
1773561738
Такой пресс -службе хоть нассы в глаза. Все видели они не увидели опозорил команду одним словом
Ответить
Alexander.saf
1773561774
ТПРФ.
Ответить
CSKA57
1773563048
Кто бы сомневался...
Ответить
Semenycch
1773563262
Я матч не смотрел, но посмотрел обзор этого матча и сложилось впечатление, что Талалаев абсолютно неадекватный человек!
Ответить
erybov1965
1773564636
А что причина - мяч,который Талалаев взял в руки и выбил на трибуны?Как тренер - он хороший,но как человек - даже не знаю,лично не знаком,но то что провокатор - это однозначно да.
Ответить
pasha-ansh@mail.ru
1773566761
сколько лет живу, но такого быдлотренера впервые вижу
Ответить
DVOK68
1773569687
Да ладно.Только незрячий не видел как Талалай выбил мяч на сектора. Я с 70-х футбол смотрю,но похожего эпизода не припомню. Во дворе,да,бывало такое между пацанами) Иногда.
Ответить
