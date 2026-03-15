В «Балтике» отрицают, что Талалаев стал причиной конфликта в игре с ЦСКА

Руководитель пресс-службы «Балтики» Александр Строк прокомментировал стычку в матче с ЦСКА (1:0) в 21-м туре РПЛ.
«Вопросы в первую очередь задавать нужно не тренеру. Не тренер стал первопричиной этого конфликта», – сказал Строк.
- В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
- Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.
Источник: Спортс''