Литвинов высказал недовольство судейством в игре с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о гостевом матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).
– Должны были забирать победу. К сожалению, у нас все упирается в реализацию каких-то моментов. В последних играх очень много пропускаем, много ошибок, пенальти. Тяжело повлиять на то, что судьи решают, что игрок «Спартака» всегда совершает неправильные действия.
– Каких моментов это касается? Пенальти или момента, когда Соболев въехал в голову Умярову?
– Первый пенальти спорный. Сергей Карасев мог как поставить, так и не поставить. Это моменты 50 на 50. Второй момент тоже. Посмотрите тогда момент с Игорем Дмитриевым, когда его заменили и это осталось без внимания. Луис Энрике наступает ему на голеностоп, человек уходит на замену, сейчас травмирован. С Зобой момент, с Соболем… Это влияет не только на результат, но и на психологическое состояние команды.
- Голы у петербуржцев с пенальти забили Александр Соболев на 45-й минуте и Джон Дуран на 81-й.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 35 очками после 21 тура. Отставание от идущего 3-м «Локомотива», проведшим на игру меньше, составляет 6 баллов.