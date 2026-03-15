Литвинов высказал недовольство судейством в игре с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о гостевом матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

– Должны были забирать победу. К сожалению, у нас все упирается в реализацию каких-то моментов. В последних играх очень много пропускаем, много ошибок, пенальти. Тяжело повлиять на то, что судьи решают, что игрок «Спартака» всегда совершает неправильные действия.

– Каких моментов это касается? Пенальти или момента, когда Соболев въехал в голову Умярову?

– Первый пенальти спорный. Сергей Карасев мог как поставить, так и не поставить. Это моменты 50 на 50. Второй момент тоже. Посмотрите тогда момент с Игорем Дмитриевым, когда его заменили и это осталось без внимания. Луис Энрике наступает ему на голеностоп, человек уходит на замену, сейчас травмирован. С Зобой момент, с Соболем… Это влияет не только на результат, но и на психологическое состояние команды.