РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
  • Литвинов высказал недовольство судейством в игре с «Зенитом»

Литвинов высказал недовольство судейством в игре с «Зенитом»

15 марта, 09:53
23

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о гостевом матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

– Должны были забирать победу. К сожалению, у нас все упирается в реализацию каких-то моментов. В последних играх очень много пропускаем, много ошибок, пенальти. Тяжело повлиять на то, что судьи решают, что игрок «Спартака» всегда совершает неправильные действия.

– Каких моментов это касается? Пенальти или момента, когда Соболев въехал в голову Умярову?

– Первый пенальти спорный. Сергей Карасев мог как поставить, так и не поставить. Это моменты 50 на 50. Второй момент тоже. Посмотрите тогда момент с Игорем Дмитриевым, когда его заменили и это осталось без внимания. Луис Энрике наступает ему на голеностоп, человек уходит на замену, сейчас травмирован. С Зобой момент, с Соболем… Это влияет не только на результат, но и на психологическое состояние команды.

  • Голы у петербуржцев с пенальти забили Александр Соболев на 45-й минуте и Джон Дуран на 81-й.
  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 35 очками после 21 тура. Отставание от идущего 3-м «Локомотива», проведшим на игру меньше, составляет 6 баллов.

Еще по теме:
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита» 6
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом» 39
Шнякин оценил поведение Соболева после гола в ворота «Спартака»: «Что было у него в голове?» 6
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Литвинов Руслан
Комментарии (23)
Император 1
1773560920
Ву тоже доф.ига фолил, как и Умяров, который после фолов с довольным лицом стоял. Согласен пенальти достаточно спорные, но больше Спартаку жаловаться не на что
Ответить
СильныйМозг
1773561070
Литвинов: "Кто дал право судьям, свистеть не в нашу пользу"?
Ответить
Прокс
1773561221
Рената Литвинова,иди маме пожалуйся,что мальчики за косички дёргают!!вечно судьи виноваты у тарасятника!!!
Ответить
Император 1
1773562861
Пенальти не очень, лично мне кажется, что первый ещё может быть. Но прикол в том, если бы такой поставили в пользу Спартака, Литвинов бы доказывал, что всё по делу. По сути Зенит больше заслужил победы, судя по статистике. Спартак в 1 тайме был сильнее, но даже в створ не попал, во втором был сильнее Зенит. Кстати что-то я не помню, как он говорил, что липовый пенальти дали Спартаку в конце матча с Зенитом(2:2). Продули по делу, зачем на судью всё валить
Ответить
Semenycch
1773563345
В Спартаке играют и за Спартак болеют одни идиоты? Что ты несешь, недоделанный? Оба пенальти бесспорные! А по поводу наступов, рефери откровенно их игнорировал в обе стороны. И даже наступ на стопу Педро в штрафной Спартака лысый откровенно не хотел замечать, пока его не позвали в монитору! И кстати, такое поведение рефери имеет разумный смысл!
Ответить
Semenycch
1773563900
Кстати, матч получился довольно пресный. Обе команды далеки от пика формы и сначала Зенит не как не мог разбегаться, еле ноги волочил, а потом Спартак устал и на финише матча откровенно сдал. В общем искрометная игра не получилась.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773564509
Два чистейших пенальти хряки сами себе привезли. Смех с антинародных как они оправдываются. Сидите на своём 6 месте, пока менты не подвинули и не хрюкайте. Гыгыгы
Ответить
erybov1965
1773565745
Для Литвинова,конечно первый пенальти спорный - он недавно тоже самое изобразил(круговая порука).Мне только не понятно,как Литвинову и Солари помогает в обороне "прикосновение" за футболку соперника в штрафной,ведь так они не останавливают соперника,а просто дают повод упасть и "заработать" пенальти.
Ответить
Spartak_forv@
1773567397
Как забирать победу,если вы не нанесли ни одного прямого удара серьзного в створ ворот?!По игре ничья,но пенальти были,о чем ещё тут говорить!?
Ответить
alefreddy
1773582479
все так но ты не Мюллер да и Солари бестолковый
Ответить
Главные новости
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче
21:33
31
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
5
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
1
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
4
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
3
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
3
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Все новости
Все новости
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
Все новости
