Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов: «Было стыдно за «Зенит» в 1-м тайме»

15 марта, 14:33
15

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Справедлив ли результат? В таких случаях принято говорить: счет на табло. 2:0.

Но я бы хотел сказать, прежде всего, о другом. Причем это касается не только «Зенита», но и «Краснодара», который с трудом справился с «Сочи». Благодаря пенальти и безрассудным действиям Васильева.

Итак, «быки» и питерцы взяли важные три очка. Но как оценить качество их игры? Ужасное! Особенно у «Зенита»! Я еще прикидывал: а если наши ведущие команды будут выступать в Европе? Что тогда? Страшно даже представить...

Мне было стыдно за команду Семака в первом тайме. Стыдно, понимаете? Ребята, на стадион пришли 57 тысяч зрителей. А «Спартак» вас просто возил до перерыва! Возил... Где план на игру? Где игровая дисциплина? Что вы делали на поле?» – сказал Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1773576043
Даже Гена . Даже он .
Ответить
"supermax"
1773576139
А во втором шары залил и все пошло как обычно
Ответить
anatolich72
1773576824
План был только у судьи и он его успешно выполнил.
Ответить
rash1959
1773578126
привыкай , гена, стыдно будет всегда. ЗПРФ.
Ответить
Юбиляр
1773578332
Ну вот, даже Гена Орлов начал прозревать! Подождите, скоро и он напишет -"ЗПРФ" ! Гыгыгы.
Ответить
ziborock
1773580907
Гена, ты не один, на Бомбардире всем твоим односельчанам тоже поголовно стыдно что они носа из бачков не высовывают!)))
Ответить
ziborock
1773581139
Знатно Спартак возил ****** что в срочном порядке пришлось подключать болотного карася!
Ответить
Бумбраш
1773581717
Даже старику Геннадию Орлову стыдно за зинку.ему всегда было стыдно,потому как знает,что зинка не умеет честно выигрывать.зинка срам российского футбола!!!
Ответить
Номэд
1773582431
Который год Спартак рылами возит вшивых по газону на баклан арене, и получается или ничья или проигрыш из-за каких то муденей. Парадокс зпрф!
Ответить
Garrincha58
1773583982
Орлов должен уже сказать, что тренера да и весь его штаб пора менять ребята засиделись Симутенков тот вообще, как будто прилип к скамейке никаких эмоций. Интересно, если бы Талалаев сделал так как с ЦСКА Семак поступил бы как Челестини полез бы на рожон думаю нет не те эмоции у человека они и передаются всей команде так они и играют академично флегматично
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 