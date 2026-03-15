Орлов: «Было стыдно за «Зенит» в 1-м тайме»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Справедлив ли результат? В таких случаях принято говорить: счет на табло. 2:0.

Но я бы хотел сказать, прежде всего, о другом. Причем это касается не только «Зенита», но и «Краснодара», который с трудом справился с «Сочи». Благодаря пенальти и безрассудным действиям Васильева.

Итак, «быки» и питерцы взяли важные три очка. Но как оценить качество их игры? Ужасное! Особенно у «Зенита»! Я еще прикидывал: а если наши ведущие команды будут выступать в Европе? Что тогда? Страшно даже представить...

Мне было стыдно за команду Семака в первом тайме. Стыдно, понимаете? Ребята, на стадион пришли 57 тысяч зрителей. А «Спартак» вас просто возил до перерыва! Возил... Где план на игру? Где игровая дисциплина? Что вы делали на поле?» – сказал Орлов.