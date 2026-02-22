Экс-легионер «Краснодара» описал Галицкого двумя словами

Бывший защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон отреагировал на 18-летие клуба.

«Конечно, я поздравляю «Краснодар» с днем рождения и желаю дальнейших успехов в будущем. Особенно рад за Галицкого. Он – невероятный человек, который проделал невероятную работу с клубом. Я знаю, что победа в РПЛ в прошлом сезоне значила для него очень много, и он действительно этого заслужил.

Я также хочу особо поздравить всех людей, которых я знаю и которые до сих пор работают в «Краснодаре». Это очень хорошие люди, и я знаю, как усердно они работают на Сергея Николаевича и игроков», – сказал Сигурдссон.