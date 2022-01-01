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Исландия. Лучший дивизион 2026 – расписание матчей

Исландия. Лучший дивизион 2026, 18 тур Таблица
9 августа, 21:00
Акранес
- : -
Тор Акурейри
Не начался
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П1
1.45
Х
5.3
П2
5.4
СТАВКА
9 августа, 21:00
Акурейри
- : -
Хафнарфьордур
Не начался
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П1
2.1
Х
3.9
П2
3
СТАВКА
9 августа, 21:00
Стьярнан
- : -
Кефлавик
Не начался
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П1
1.88
Х
4.4
П2
3.3
СТАВКА
9 августа, 21:00
Викингур
- : -
ИБВ
Не начался
9 августа, 23:15
Брейдаблик
- : -
Валюр
Не начался
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П1
1.65
Х
4.4
П2
4.3
СТАВКА
10 августа, 22:15
Фрам
- : -
КР Рейкьявик
Не начался
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П1
2.65
Х
4.3
П2
2.2
СТАВКА
Исландия. Лучший дивизион 2026, 19 тур Таблица
15 августа, 20:00
Тор Акурейри
- : -
Кефлавик
Не начался
16 августа, 21:00
Хафнарфьордур
- : -
Викингур
Не начался
16 августа, 21:00
КР Рейкьявик
- : -
Брейдаблик
Не начался
16 августа, 21:00
ИБВ
- : -
Акранес
Не начался
17 августа, 21:00
Валюр
- : -
Акурейри
Не начался
17 августа, 22:15
Фрам
- : -
Стьярнан
Не начался
Исландия. Лучший дивизион 2026, 20 тур Таблица
23 августа, 20:00
Кефлавик
- : -
ИБВ
Не начался
23 августа, 20:00
Акранес
- : -
Хафнарфьордур
Не начался
23 августа, 20:00
Акурейри
- : -
КР Рейкьявик
Не начался
23 августа, 20:00
Стьярнан
- : -
Тор Акурейри
Не начался
24 августа, 22:15
Брейдаблик
- : -
Фрам
Не начался
2 сентября, 22:15
Викингур
- : -
Валюр
Не начался
Исландия. Лучший дивизион 2026, 21 тур Таблица
30 августа, 19:00
ИБВ
- : -
Тор Акурейри
Не начался
30 августа, 20:00
Фрам
- : -
Акурейри
Не начался
30 августа, 20:00
Хафнарфьордур
- : -
Кефлавик
Не начался
30 августа, 20:00
КР Рейкьявик
- : -
Викингур
Не начался
30 августа, 22:15
Брейдаблик
- : -
Стьярнан
Не начался
30 августа, 22:15
Валюр
- : -
Акранес
Не начался
Исландия. Лучший дивизион 2026, 22 тур Таблица
6 сентября, 17:00
Викингур
- : -
Фрам
Не начался
6 сентября, 17:00
Акранес
- : -
КР Рейкьявик
Не начался
6 сентября, 17:00
Акурейри
- : -
Брейдаблик
Не начался
6 сентября, 17:00
Кефлавик
- : -
Валюр
Не начался
6 сентября, 17:00
Стьярнан
- : -
ИБВ
Не начался
6 сентября, 17:00
Тор Акурейри
- : -
Хафнарфьордур
Не начался
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