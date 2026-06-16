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Расписание матчей
Исландия. Лучший дивизион
Викингур - КР Рейкьявик
Викингур - КР Рейкьявик: обзор матча 16 июня 2026
Викингур
16.06.2026, вторник, 22:15
Исландия. Лучший дивизион, 10 тур
2 : 0
Завершен
КР Рейкьявик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Викингур - КР Рейкьявик
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Информация о матче
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1908
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2024.08.16 08:20
«Викингур» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 19:35
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
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Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
2024.08.23 09:04
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